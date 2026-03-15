Scherzer trotz Dividende & Rückkäufen: Kann Aktie endlich wieder zulegen?

Parallel zum Dividendenvorschlag informiert das Unternehmen über Fortschritte beim Aktienrückkaufprogramm 2025. Zwischen dem 4. und 11. März 2026 wurden 15.841 eigene Aktien erworben; seit Beginn des Programms am 3. Juli 2025 beläuft sich das Volumen bereits auf 653.532 zurückgekaufte Aktien. Die Transaktionen erfolgten über XETRA und Tradegate durch ein beauftragtes Kreditinstitut; die jüngsten volumengewichteten Durchschnittskurse bewegten sich im Berichtszeitraum um etwa 2,57 bis 2,67 EUR. Insgesamt wurden damit über die Laufzeit Rückkäufe im Umfang von geschätzt rund 1,7 Mio. EUR getätigt (bei den zuletzt erzielten Durchschnittskursen).

Die Scherzer & Co. AG hat den Jahresabschluss 2025 gebilligt und legt der Hauptversammlung Ende Mai einen vorsichtigen Vorschlag zur Gewinnverwendung vor: Ein Jahresüberschuss von 4.852 TEUR entspricht 0,18 EUR je Aktie; Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen eine Dividende von 0,05 EUR je Stammaktie. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 28 Prozent des Überschusses und signalisiert eine zurückhaltende, aber nachhaltige Ausschüttungspolitik. Die Hauptversammlung ist voraussichtlich für den 27. Mai 2026 in Düsseldorf angesetzt.

Scherzer & Co. positioniert sich als Kölner Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf Sondersituationen, Corporate Actions sowie einer Mischung aus sicherheits- und chancenorientierten Investments. Das Geschäftsmodell setzt auf Value- und Abfindungswerte mit „natürlicher“ Abwärtsabsicherung sowie auf selektive Beteiligungen an wachstumsstarken Gesellschaften. Die Aktie ist in mehreren Handelssegmenten gelistet, u. a. Frankfurt (Scale) und Tradegate.

Aus redaktioneller Sicht sind die Maßnahmen zweigleisig interpretierbar: Die Dividende und der laufende Rückkauf signalisieren eine aktive Kapitalrückführung an die Aktionäre und stützen kurzfristig die Nachfrage nach der Aktie. Andererseits wirken sie angesichts einer von Anlegern beklagten Seitwärtsentwicklung des Kurses in den vergangenen fünf Jahren wenig ambitioniert. Kritiker verweisen darauf, dass die Scherzer-Aktie über diesen Zeitraum praktisch kein Kurswachstum erzielt habe, während der DAX um etwa 60 Prozent zulegte — ein Befund, der Fragen zur strategischen Ausrichtung und Wachstumsfähigkeit des Portfolios aufwirft.

Fazit: Scherzer liefert stabile Ergebniszahlen und demonstriert Aktionärsorientierung durch Dividende und Rückkäufe. Ob das für eine nachhaltige Kursbelebung und die Schließung der Performance-Lücke zum Markt reicht, hängt wesentlich von der künftigen Investmentstrategie und einer klareren Wachstumsagenda ab.

Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,56EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.