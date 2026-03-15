OHB: 25 Jahre Börse — Steht der 8–10 Mrd.-Megaauftrag bevor?

Die Börsennotierung ermöglichte strategische Investments und Zukäufe: 2002 wurde mit der Übernahme der OHB System AG die Raumfahrtsparte maßgeblich ausgebaut; das SAR-Lupe-Projekt markierte den ersten großen Meilenstein. Seither hat OHB an bedeutenden europäischen Programmen mitgewirkt – Galileo, Meteosat Third Generation, das deutsche Radaraufklärungssystem SARah – und sich in Segmenten wie SPACE SYSTEMS, ACCESS TO SPACE und DIGITAL diversifiziert. Auch Beteiligungen an Unternehmen wie ORBCOMM und MegaTel sowie Engagements in Raketen- und Trägerraketenprojekten trugen zur Profilbildung bei.

OHB SE feiert 25 Jahre Börsennotierung – und zieht eine Bilanz des Umbruchs vom Mittelständler zum europäischen Raumfahrtkonzern. Vor einem Vierteljahrhundert ging die damals als OHB Teledata AG firmierende Gesellschaft an die Börse (IPO-Preis: EUR 10,50; Emissionserlös: EUR 24,15 Mio.). Seinerzeit lagen die Gesamtleistungen bei rund EUR 15 Mio. bei etwa 125 Beschäftigten. Heute präsentiert sich die OHB SE (ISIN DE0005936124, Prime Standard) als etabliertes Raumfahrtsystemhaus mit erwarteter Gesamtleistung von rund EUR 1,2 Mrd. für 2025 und knapp 3.800 Mitarbeitern.

Familienkontinuität bleibt wesentlich: Die Gründerfamilie hält die Mehrheitsanteile und begründet damit eine strategische Kontinuität und einen langfristigen Wachstumsfokus. Vorstandsvorsitzender Marco Fuchs betont, dass die Börsennotierung zwar zu mehr Transparenz und Kennzahlenorientierung geführt habe, zugleich aber die familiären Wurzeln gepflegt würden. Die publikumswirksamen Hauptversammlungen galten lange als ein Stück Unternehmenskultur.

Zeitlich parallel kündigte OHB die Veröffentlichung des testierten Konzernjahresabschlusses 2025 an: Deutschsprachige Berichte sollen am 19. März 2026 veröffentlicht werden, die englische Fassung folgt am 26. März. Diese Termine sind relevant für Investoren, da sie operative Zahlen und Ausblicke konkretisieren.

Aktuell kursieren zudem Medienberichte, wonach Airbus und Rheinmetall sich OHB in einer Allianz angeschlossen hätten, um für das sogenannte „Mini‑Starlink“-Projekt der Bundeswehr zu bieten – ein Auftragsvolumen, das in Berichten mit 8–10 Mrd. Euro angegeben wird. Diese Meldungen sind bislang nicht von den beteiligten Unternehmen offiziell bestätigt. Sollte der Zuschlag an einen nationalen Konsortiumsfavoriten gehen, hätte dies tiefgreifende Auswirkungen auf OHBs Backlog, Marktposition und Kursentwicklung, insbesondere angesichts des begrenzten Freefloats. Gleichwohl sind regulatorische Hürden, nationale Sicherheitsüberlegungen, Finanzierungsfragen und die technische Komplexität nicht zu unterschätzen. Anleger sollten angesichts der Unsicherheit auf offizielle Unternehmensmeldungen und die anstehenden Finanzberichte warten, bevor sie operative oder kapitalmarktrelevante Schlüsse ziehen.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 239EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.