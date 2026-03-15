Urteil erschüttert Meta: WhatsApp darf keine Nutzerdaten an Facebook leiten

Für Unternehmen relevant ist vor allem die Begründung und die verbleibende Rechtsunsicherheit: Das Gericht ordnete keine Löschung bereits übermittelter Daten an, weil WhatsApp erklärt habe, in der EU keine Daten an Facebook als Verantwortlichen weitergegeben zu haben. Zudem fehlten nach Ansicht des Gerichts konkrete Anhaltspunkte, dass dennoch Übermittlungen stattfanden. Hintergrund ist eine Anordnung des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten von September 2016, die Facebook untersagte, personenbezogene Daten deutscher WhatsApp-Nutzer zu erheben und zu speichern — woraufhin WhatsApp laut Prozessvertreter darauf verzichtete, entsprechende Daten in der EU zu teilen. Das Verfahren zog sich fast zehn Jahre hin, weil zunächst die Klagebefugnis nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geklärt werden musste; das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Berliner Gericht hat die Weitergabe personenbezogener Daten von in Deutschland ansässigen WhatsApp-Nutzern an Facebook für rechtswidrig erklärt – ein Urteil mit spürbaren Implikationen für Marktakteure, Regulierer und Investoren im digitalen Ökosystem. Die Zivilkammer des Landgerichts Berlin II untersagte WhatsApp, Nutzerdaten sowie Kontakte von Nicht‑Nutzern des Messengers an Facebook weiterzugeben. Kläger war der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), der die Änderung der Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie von 2016 angefochten hatte.

Für die Wirtschaft bedeutet das Urteil eine zusätzliche Belastung für Meta: Es stärkt das regulatorische Gegenwind-Risiko, erhöht Compliance‑Aufwand und kann Vertrauen und Nutzerbasis beeinträchtigen. Der vzbv warnt vor Methoden, mit denen Plattformen ihre Marktmacht zur Verknüpfung persönlicher Daten ausbauen. Solche Feststellungen können Folgeprüfungen durch Aufsichtsbehörden und mögliche Sanktionen nach sich ziehen, zudem verschärfen sie die Debatte um datenschutzkonforme Geschäftsmodelle in Plattformökonomie und Werbung.

Parallel dazu spitzt sich die politische Diskussion um Kinderschutz und Regulierung sozialer Medien zu. CSU‑Chef Markus Söder äußerte sich ablehnend gegenüber pauschalen Verboten für Jugendliche, plädierte für technische Lösungen und hob Elternverantwortung hervor. Die CDU will ein Mindestalter von 14 Jahren einführen; Bundespräsident Frank‑Walter Steinmeier spricht sich explizit für ein Verbot unter 14 Jahren aus und verweist auf Risiken für Demokratie und Persönlichkeitsentwicklung. Australien, das ein Verbot für Unter‑16‑Jährige eingeführt hat, gilt als Referenz, zeigt aber auch technische und Vollzugsprobleme beim Umgehen nationaler Sperren.

In Summe wächst für Plattformbetreiber die regulatorische und politische Unsicherheit: Gerichtliche Beschränkungen, nationale Verbotsdiskussionen und internationale Präzedenzfälle erhöhen die Notwendigkeit für technische Lösungen, transparente Datenschutzkonzepte und strategische Anpassungen der Geschäftsmodelle.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,49 % und einem Kurs von 536,3EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.