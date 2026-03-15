Nemetschek: Dividende +23,6% auf 0,68 € – Umsatz erstmals über 1 Mrd.

Die Vorlage stützt sich auf ein sehr starkes Geschäftsjahr 2025: Nemetschek meldete vorläufige Zahlen mit einem Umsatzanstieg um 19,7 Prozent (währungsbereinigt +22,6 %) auf 1.191,2 Millionen Euro – erstmals über der Umsatz-Milliardengrenze. Auch die Profitabilität verbesserte sich deutlich; die EBITDA-Marge kletterte auf 31,2 %, das EBITDA belief sich laut vorläufigen, nicht testierten Zahlen auf 371,1 Millionen Euro. Das Unternehmen betont, dass sowohl das im Juli angehobene Umsatzziel als auch das Profitabilitätsziel für 2025 komfortabel erreicht wurden. Der testierte Jahresabschluss soll planmäßig am 19. März 2026 veröffentlicht werden.

Die Nemetschek SE hat ihrem Aufsichtsrat zufolge dem Vorstandsvorschlag zugestimmt, der Hauptversammlung am 21. Mai 2026 eine deutlich erhöhte Dividende für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen. Konkret sollen die Aktionäre eine Ausschüttung von 0,68 Euro je Aktie erhalten – ein Plus von 23,6 Prozent gegenüber der Vorjahresdividende von 0,55 Euro. Damit würde die Gesamtausschüttung von 63,5 Millionen Euro auf 78,5 Millionen Euro steigen. Sollte die Hauptversammlung zustimmen, wäre dies bereits die dreizehnte Dividendenanhebung in Folge und ein klares Signal der Gruppe, ihre aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik fortzusetzen.

Strategisch positioniert sich Nemetschek weiterhin als globaler Anbieter vertikaler, KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche. Mit einem Produktportfolio, das den Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen abdeckt, und mehr als sieben Millionen Anwendern weltweit präsentiert sich die Gruppe als Wachstumsgarant in der digitalen Transformation der AECO- und Medienbranchen. Nemetschek beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 4.000 Mitarbeiter und ist seit 1999 in den Indizes MDAX und TecDAX gelistet; die ISO-27001-Zertifizierung unterstreicht das Bekenntnis zur Datensicherheit.

Zeitgleich ging eine Stimmrechtsmitteilung ein: Der Vermögensverwalter Amundi S.A. meldete am 10. März 2026 die Überschreitung der Meldeschwelle und weist nun einen Anteil von 3,07 Prozent an den stimmberechtigten Aktien von Nemetschek aus (3.547.464 Stimmen bei einer Gesamtstimmrechtszahl von 115.500.000). Dies signalisiert institutionelles Interesse, ohne jedoch eine beherrschende Stellung zu begründen.

In Summe unterstreichen die Zahlen und der Dividendenvorschlag Nemetscheks robuste operative Entwicklung und eine klare Prioritätensetzung zugunsten der Aktionärsrendite – vorausgesetzt, die Hauptversammlung bestätigt den Vorschlag.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 69,25EUR auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.