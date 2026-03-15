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    Emirate

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    Erneuter Beschuss aus dem Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • VAE erneut Ziel iranischer Raketen und Drohnen
    • Luftabwehr fängt Raketen und iranische Drohnen
    • Emirate zeigen Zurückhaltung und suchen Dialog
    Emirate - Erneuter Beschuss aus dem Iran
    Foto: Siarhei - 356130783

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate sind erneut unter iranischen Beschuss geraten. Die Luftabwehr sei dabei, Raketenangriffe und aus dem Iran kommende Drohnen abzufangen, teilte das Verteidigungsministerium am frühen Morgen auf der Plattform X mit. Zuvor war es bereits zu weiteren Angriffen auch auf andere Golfstaaten gekommen.

    Am stärksten sind die Emirate unter Beschuss. Der Berater des Präsidenten, Anwar Gargasch, erklärte in der Nacht, sein Land habe zwar das Recht, sich gegen die "terroristische Aggression" zu verteidigen. Zugleich fügte er jedoch hinzu, man wolle weiterhin Vernunft und Zurückhaltung walten lassen. Die Emirate übten Zurückhaltung und suchten gleichzeitig nach einem Ausweg aus der Krise für den Iran und die gesamte Region, fügte Gargasch hinzu.

    Irans Außenminister Abbas Araghtschi schrieb in der Nacht auf X, Teheran rufe "seine brüderlichen Nachbarn dazu auf, ausländische Aggressoren zu vertreiben, zumal deren einziges Anliegen Israel ist." Zuvor hatte bereits das neue Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei in einer im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung die Golfstaaten aufgefordert, US-Stützpunkte zu schließen. Er sprach von warmen und konstruktiven Beziehungen zu den arabischen Nachbarn, die jedoch für den Krieg gegen den Iran genutzt würden./ln/DP/zb





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