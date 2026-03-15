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    Israels Norden unter Raketenbeschuss aus Iran und Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran und Libanon feuern Raketen auf Nordisrael
    • Raketenabwehr fängt einige ab Rest in Freiland
    • Keine Verletzten gemeldet Nacht zuvor Einschläge
    Israels Norden unter Raketenbeschuss aus Iran und Libanon
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Norden ist erneut unter Raketenbeschuss aus dem Iran und dem Libanon gekommen. Die israelische Armee teilte am Morgen mit, es seien Raketen vom Iran aus auf Israel abgefeuert worden. Nach Medienberichten heulten Warnsirenen im Grenzgebiet zum Libanon sowie auf den besetzten Golanhöhen. Anschließend berichtete das israelische Nachrichtenportal "ynet", auch aus dem Libanon seien zehn Raketen auf Israels Norden abgefeuert worden. Ein Teil davon sei von der Raketenabwehr abgefangen worden und der Rest in offenen Gebieten eingeschlagen. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte. In der Nacht hatte es in verschiedenen Orten in Israel Einschläge gegeben./le/DP/zb





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