Silberpreis vor entscheidendem Mittwoch: Darauf sollten Anleger jetzt achten!

Der Wochenausklang lässt für die neue Handelswoche nicht viel Gutes erwarten. Während Brent Öl und WTI Öl erneut die 100 US-Dollar überwinden konnten, zogen über Gold, Silber & Co. dunkle Wolken auf. Der Goldpreis hatte große Mühe, die 5.000 US-Dollar ins Wochenende zu retten. Gold steht somit eine besondere Feuertaufe ins Haus. Silber wird gleich von mehreren Seiten in die Zange genommen. Zum einen werden die Rezessionsängste immer dominierender. Etwa die Hälfte der globalen Silbernachfrage kommt aus der Industrie, sodass dieser Aspekt immer stärker in den Fokus rückt. Da passt es auch ins Bild, dass der Kupferpreis in die Bredouille geraten ist . Zum anderen besorgt die Entwicklung des US-Dollars. Der Greenback schickt sich an, seine schier endlose Schwächephase beenden zu wollen. Der erste Schritt ist getan. Weitere Schritte in Richtung US-Dollar-Erholung könnten folgen – mit möglicherweise fatalen Konsequenzen für Gold, Silber, Platin und andere (Edel)Metalle.

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Silber hofft und bangt – Der entscheidende Mittwoch im Blick

Der kommenden Mittwoch (18. März) könnte für den Silberpreis richtungsweisend werden. Doch nicht nur die Edelmetalle blicken angespannt auf diesen Termin. Auch Dax, Dow & Co. werden in Anbetracht des nahenden Mittwochs nervöser. In einem Spannungsfeld aus Rezessionsängsten und Inflationssorgen kommt der Veröffentlichung der Fed-Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen eine besondere Bedeutung zu. Die US-Notenbank veröffentlicht diese jeweils im März, Juni, September und Dezember. Die eigentliche Leitzinsentscheidung könnte ob der Relevanz der Projektionen ein wenig untergehen. In den letzten Wochen preisten die Finanzmärkte zunehmend eine restriktivere Zinspolitik der Fed ein. Der Optimismus hinsichtlich baldiger Leitzinssenkungen in den USA hat deutlich gelitten. Der US-Dollar reagierte entsprechend. Der US-Dollar-Index hat mit der Rückeroberung der 100 Punkte-Marke einen ersten Schritt in Richtung erfolgreiches Comeback unternommen. Sollte der Fed-Termin am Mittwoch dem Greenback weiteren Auftrieb geben, stehen Silber herausfordernde Handelstage ins Haus.

Fazit - Darauf sollten Anleger jetzt achten!

Wenige Tage vor dem möglicherweise richtungsweisenden Fed-Termin gerät der Silberpreis ins Schwimmen. Die fundamentalen Rahmenbedingungen (u.a. Silbermarkt im sechsten Defizitjahr) werden aktuell ausgeblendet. Aus charttechnischer Sicht steht die Marke von 80 US-Dollar im Fokus. Im besten Fall verteidigt Silber diesen Preisbereich. Wie bereits in zurückliegenden Silber-Kommentierungen dargelegt, ist die zentrale Unterstützung in den Preisbereich von 70 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig gilt: Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über den Preisbereich 97 US-Dollar / 100 US-Dollar.

Der Mittwoch könnte die Karten neu mischen. Solange der Silberpreis oberhalb von 70 US-Dollar notiert, ist unverändert das übergeordnet bullische Szenario zu präferieren. Im Allgemeinen brauchen die Finanzmärkte eine gewisse Zeit, um derart relevante Termine wie den anstehenden einzupreisen. Anders ausgedrückt: Die erste Reaktion der Märkte am Mittwoch muss nicht unbedingt die „richtige“ sein. Ruhe und Übersicht sind nicht nur am Mittwoch, aber insbesondere am Mittwoch, gefragte Tugenden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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