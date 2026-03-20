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    Ihre wichtigsten Termine

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    Carnival, Bechtle, Krones, Deutsche Real Estate und Fuchs legen Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Carnival, Bechtle, Krones, Deutsche Real Estate und Fuchs legen Zahlen vor!
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Unternehmenstermine

    06:00 Uhr, Deutschland: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht
    07:00 Uhr, Deutschland: Fuchs, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert)
    Deutschland: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen
    Deutschland: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen
    Deutschland: Max Automation, Jahreszahlen
    Deutschland: Quirin Privatbank, Jahreszahlen
    Deutschland: Tradegate AG, Jahreszahlen
    Deutschland: Westag, Jahreszahlen
    USA: Carnival, Q1-Zahlen
    USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung

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    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 2/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Nettoverschuldung Staatssektor
    08:45 Uhr, Frankreich: Löhne Q4/25
    10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 1/26
    10:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 1/26
    11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 1/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 20.03.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:00Euro ZoneEUREU-Gipfel
    08:00DeutschlandDEUProducer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBREmployment Change (3M)
    08:00GroßbritannienGBRArbeitslosenquote
    08:00GroßbritannienGBRClaimant Count Change
    08:00GroßbritannienGBRILO Unemployment Rate (3M)
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
    09:00Euro ZoneEURECB's President Lagarde speech
    10:00Euro ZoneEURWirtschaftsbulletin
    13:00GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Summary
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Vote Rate Hike
    13:00GroßbritannienGBRBoE Interest Rate Decision
    13:00Euro ZoneEURECB's Lane speech
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
    13:00GroßbritannienGBRSitzungsprotokoll der BoE
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
    13:30USAUSAPhiladelphia Fed Manufacturing Survey
    13:30USAUSAInitial Jobless Claims
    18:00KanadaCANBoC's Governor Macklem speech
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    22.03. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
    23.03. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    23.03. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    23.03. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    alle Webinare anzeigen »

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