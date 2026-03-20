Ihre wichtigsten Termine
Carnival, Bechtle, Krones, Deutsche Real Estate und Fuchs legen Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:00 Uhr, Deutschland: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht
07:00 Uhr, Deutschland: Fuchs, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert)
Deutschland: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen
Deutschland: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen
Deutschland: Max Automation, Jahreszahlen
Deutschland: Quirin Privatbank, Jahreszahlen
Deutschland: Tradegate AG, Jahreszahlen
Deutschland: Westag, Jahreszahlen
USA: Carnival, Q1-Zahlen
USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 2/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Nettoverschuldung Staatssektor
08:45 Uhr, Frankreich: Löhne Q4/25
10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 1/26
10:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 1/26
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 1/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 20.03.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:00 EUR EU-Gipfel 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 08:00 GBR Employment Change (3M) 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR Claimant Count Change 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 GBR Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) 09:00 EUR ECB's President Lagarde speech 10:00 EUR Wirtschaftsbulletin 13:00 GBR BoE Monetary Policy Summary 13:00 GBR BoE MPC Vote Rate Hike 13:00 GBR BoE Interest Rate Decision 13:00 EUR ECB's Lane speech 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins 13:00 GBR Sitzungsprotokoll der BoE 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen 13:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 13:30 USA Initial Jobless Claims 18:00 CAN BoC's Governor Macklem speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|22.03. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Private Trader bereiten Live Ihre Handelswoche vor (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|23.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|23.03. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|23.03. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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