Dividenden im Fokus
Diese Aktie zahlt satte +4,57 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
FCC ist ein führendes spanisches Unternehmen im Bau- und Umweltdienstleistungssektor mit starker internationaler Präsenz.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Fomento de Construcciones y Contratas nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Fomento de Construcciones y Contratas gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,57 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum
von +16,65 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,74 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Fomento de Construcciones y Contratas investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +10,92 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Fomento de Construcciones y Contratas verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,57 %.
Mit +4,57 % Dividendenrendite bietet Fomento de Construcciones y Contratas ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,65 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Fomento de Construcciones y Contratas für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,57 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,74.
Fomento de Construcciones y Contratas weißt eine Marktkapitalisierung von 5,06 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,57 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Fomento de Construcciones y Contratas Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.03.2026
Mit einer Performance von -0,93 % musste die Fomento de Construcciones y Contratas Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,57 %, eine Investition von etwa 262.583€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,50
|+23,46 %
|+4,57 %
|2025
|0,405000
|+7,68 %
|+3,30 %
|2024
|0,376130
|+30,00 %
|+3,69 %
|2023
|0,289330
|+25,00 %
|+3,43 %
|2022
|0,231460
|0,00 %
|+3,23 %
Warum Fomento de Construcciones y Contratas für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,57 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +16,65 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,74
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen