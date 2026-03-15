Diese Aktie zahlt satte +4,57 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

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Dividenden & passives Einkommen: Mit Fomento de Construcciones y Contratas nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Fomento de Construcciones y Contratas gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,57 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,65 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,74 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Fomento de Construcciones y Contratas investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +10,92 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Fomento de Construcciones y Contratas verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,57 %.

Mit +4,57 % Dividendenrendite bietet Fomento de Construcciones y Contratas ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,65 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Fomento de Construcciones y Contratas für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,57 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,74.

Fomento de Construcciones y Contratas weißt eine Marktkapitalisierung von 5,06 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,57 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.