Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 11/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: PATRIZIA SE
Insiderkäufe vom 09.03.26 bis 15.03.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|367,94 Tsd.€
|49,99 Tsd. Stk.
|1
|250,51 Tsd.€
|32,32 Tsd. Stk.
|1
|199,28 Tsd.€
|377 Stk.
|3
|177,16 Tsd.€
|7,00 Tsd. Stk.
|1
|71,93 Tsd.€
|400 Stk.
|1
|60,78 Tsd.€
|8,10 Tsd. Stk.
|1
|43,53 Tsd.€
|200 Stk.
|3
|33,86 Tsd.€
|2,50 Tsd. Stk.
|1
|16,19 Tsd.€
|100 Stk.
|5
|15,83 Tsd.€
|1,92 Tsd. Stk.
|1
|15,33 Tsd.€
|2,41 Tsd. Stk.
|1
|1,01 Tsd.$
|31 Stk.
Insiderverkäufe vom 09.03.26 bis 15.03.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|3
|36,30 Mio.$
|500,00 Tsd. Stk.
|1
|5,15 Mio.$
|43,69 Tsd. Stk.
|2
|718,13 Tsd.$
|40,99 Tsd. Stk.
|2
|13,67 Tsd.€
|4,37 Tsd. Stk.
CoreWeave Registered (A)
Wochenperformance: +12,88 %
Wochenperformance: +12,88 %
Platz 1
Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)
Wochenperformance: +9,45 %
Wochenperformance: +9,45 %
Platz 2
Rigetti Computing
Wochenperformance: -4,78 %
Wochenperformance: -4,78 %
Platz 3
PATRIZIA
Wochenperformance: -9,49 %
Wochenperformance: -9,49 %
Platz 4
Deutsche Lufthansa
Wochenperformance: -6,34 %
Wochenperformance: -6,34 %
Platz 5
Münchener Rück
Wochenperformance: +0,90 %
Wochenperformance: +0,90 %
Platz 6
JDC Group
Wochenperformance: -8,61 %
Wochenperformance: -8,61 %
Platz 7
Sartorius St.
Wochenperformance: -10,68 %
Wochenperformance: -10,68 %
Platz 8
Schaeffler
Wochenperformance: -9,49 %
Wochenperformance: -9,49 %
Platz 9
Sartorius Vz.
Wochenperformance: -6,18 %
Wochenperformance: -6,18 %
Platz 10
GRENKE
Wochenperformance: -8,62 %
Wochenperformance: -8,62 %
Platz 11
Heidelberg Materials
Wochenperformance: -12,29 %
Wochenperformance: -12,29 %
Platz 12
ProCredit Holding & Co.KGaA
Wochenperformance: -6,92 %
Wochenperformance: -6,92 %
Platz 13
Circus
Wochenperformance: -12,89 %
Wochenperformance: -12,89 %
Platz 14
Heidelberg Pharma
Wochenperformance: +1,99 %
Wochenperformance: +1,99 %
Platz 15
Indivior
Wochenperformance: +5,15 %
Wochenperformance: +5,15 %
Platz 16
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