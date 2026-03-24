Frische Zahlen von: Kingfisher, Drägerwerk & Bellway sowie neue Konjunkturdaten

07:30 Uhr, Deutschland: Drägerwerk, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Kingfisher, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Bellway, Halbjahreszahlen 10:00 Uhr, Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München

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Konjunkturdaten

00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 2/26

01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26

07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 2/26

07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 2/26

09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 2/26

10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 Uhr, USA: Lohnstückkosten Q4/26 (endgültig)

14:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

15:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26



Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 24.03.2025 Zeit Land Relev. Termin 09:15 FRA HCOB Services PMI 09:15 FRA HCOB Manufacturing PMI 09:15 FRA HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 14:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 14:45 USA S&P Global Services PMI 14:45 USA S&P Global Composite PMI 18:45 USA Fed's Bostic speech 19:00 GBR BoE's Governor Bailey speech 20:10 USA Fed-Mitglied Barr spricht



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