Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Starbucks, Commerzbank, Jenoptik, Swisscom, Hornbach und EnBW
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach, Q4-Umsatz
09:00 Uhr, Deutschland: EnBW, Geschäftsbericht 2025
10:00 Uhr, Deutschland: Jahrespressekonferenz Otto, Hamburg
10:00 Uhr, Schweden: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Deutschland: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim
12:00 Uhr, Spanien: Enagas, Hauptversammlung
13:30 Uhr, Schweiz: Swisscom, Hauptversammlung
15:00 Uhr, Dänemark: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung
16:00 Uhr, Schweden: Electrolux, Hauptversammlung
18:00 Uhr, USA: Starbucks, Hauptversammlung
Deutschland: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025
Konjunkturdaten
06:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)
07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 2/26
08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 2/26
09:00 Uhr, Schweden: Wirtschaftstendenz 3/26
09:00 Uhr, Schweden: Verbrauchervertrauen 3/26
09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 2/26
10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 3/26
13:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 2/26
13:30 Uhr, USA: Leistungsbilanz Q4/25
15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 3/26
17:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 2/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 25.03.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN BoJ Monetary Policy Meeting Minutes 04:20 JPN BoJ Governor Ueda speech 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU IFO – Business Climate 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 13:40 USA Fed's Kugler speech 14:00 USA Housing Price Index (MoM) 14:05 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 15:00 USA Consumer Confidence 17:00 EUR ECB's Nagel speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|26.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|26.03. 14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
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