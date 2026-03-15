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    Zalando – geht’s jetzt los?

    Zalando zeigte zuletzt wieder, warum der Wert in besseren Marktphasen schnell anspringen kann. Mit dem Call-Optionsschein UQ3HBM auf die Zalando-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 19,05 %. Rückenwind kam dabei aus einer Nachrichtenlage, die deutlich freundlicher geworden ist: Zalando hat für 2026 einen spürbaren Gewinnanstieg in Aussicht gestellt, verwies auf eine bessere operative Entwicklung und hob besonders hervor, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz Prozesse effizienter macht – etwa bei Produktdarstellungen, Empfehlungen und Rücksendungen. Reuters berichtete zudem, dass der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 300 Millionen Euro auflegt. 

    Hinzu kommt, dass Zalando nicht mehr nur als klassischer Online-Modehändler wahrgenommen wird. Das Unternehmen arbeitet seit einiger Zeit daran, die Plattform breiter und profitabler aufzustellen – mit mehr Geschäft rund um Logistik, Software und Partnermodelle für andere Marken. In den jüngsten Unternehmensangaben betonte Zalando außerdem die weiter wachsende Kundenzahl und höhere durchschnittliche Bestellwerte. Das ist wichtig, weil die Börse bei Zalando lange vor allem auf die Schwankungen im Konsum geschaut hat; jetzt rückt stärker in den Vordergrund, dass der Konzern seine Ertragsbasis stabilisiert. 

    Für den Kurs war das zuletzt eine gute Grundlage. Beim UQ3HBM traf eine aufgehellte Stimmung im europäischen Onlinehandel auf ein Unternehmen, das operativ wieder Fortschritte zeigt und diese auch mit konkreten Zahlen untermauert. Das Plus von 19,05 % war deshalb kein spektakulärer Ausreißer, sondern die Folge einer Aktie, die nach längerer Zurückhaltung wieder konstruktiver wahrgenommen wurde.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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