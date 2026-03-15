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    Deutsche Börse – 50 Prozent mit diesem Schein

    Die Deutsche Börse gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen Stabilität und Verlässlichkeit wieder stärker honoriert wurden. Mit dem Call-Optionsschein DU48UW auf die Aktie der Deutschen Börse ergab sich daraus in unserem Depot ein Plus von 57,43 %. Rückenwind kam vor allem von den jüngsten Unternehmenszahlen: Der Konzern legte für 2025 Rekordwerte vor, erhöhte die Dividende und kündigte zusätzlich ein Aktienrückkaufprogramm an. Gleichzeitig stellte das Management für 2026 weiteres Wachstum in Aussicht. Das ist keine spektakuläre Wachstumsstory, aber genau die Art von Nachrichtenlage, die bei einem Unternehmen wie der Deutschen Börse Vertrauen schafft.

    Hinzu kommt, dass das Geschäftsmodell in einem unsicheren Marktumfeld vielen Anlegern als vergleichsweise robust gilt. Die Deutsche Börse profitiert nicht nur vom klassischen Börsenhandel, sondern auch von Bereichen wie Clearing, Marktdaten, Indizes und Softwarelösungen für den Finanzsektor. Damit ist der Konzern breiter aufgestellt als viele Marktteilnehmer auf den ersten Blick vermuten. Auch die Strategie „Horizon 2026“ zielt genau darauf ab, diese planbaren und wiederkehrenden Ertragsquellen weiter auszubauen.

    Für den Kurs war das zuletzt eine tragfähige Grundlage. Beim DU48UW traf ein solides Marktumfeld auf ein Unternehmen, das operativ liefert und zugleich mit Ausschüttungen und Rückkäufen zusätzliche Unterstützung gibt. Das erklärt auch, warum die Aktie eher stetig als spektakulär gelaufen ist – und warum gerade daraus ein sauberer Hebeltrade entstehen konnte.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Deutsche Börse – 50 Prozent mit diesem Schein Die Deutsche Börse gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen Stabilität und Verlässlichkeit wieder stärker honoriert wurden. Mit dem Call-Optionsschein DU48UW auf die Aktie der Deutschen Börse ergab sich daraus in unserem Depot ein Plus von 57,43 %. …
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