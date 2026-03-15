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    Passives Einkommen

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    Diese Aktie zahlt satte +5,93 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Eine Rendite von +5,93 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Passives Einkommen - Diese Aktie zahlt satte +5,93 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
    Foto: adobe.stock.com

    ASR Nederland N.V. ist ein führender niederländischer Versicherer, der Lebens-, Schaden- und Krankenversicherungen sowie Rentenprodukte und Asset-Management-Dienstleistungen anbietet. Als einer der größten Versicherer in den Niederlanden konkurriert ASR mit Unternehmen wie Nationale-Nederlanden, Achmea und Aegon. ASR zeichnet sich durch kundenorientierte Lösungen, nachhaltige Investitionsstrategien und starke lokale Verankerung aus.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit ASR Nederland N.V nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    ASR Nederland N.V gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,74 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,54 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in ASR Nederland N.V investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +58,12 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    ASR Nederland N.V verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,93 %.
    Mit +5,93 % Dividendenrendite bietet ASR Nederland N.V ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,74 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen ASR Nederland N.V für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,54.
    ASR Nederland N.V weißt eine Marktkapitalisierung von 12,21 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    ASR Nederland N.V Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.03.2026

    Mit einer Performance von +0,76 % konnte die ASR Nederland N.V Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +5,93 %, eine Investition von etwa 50.591 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 3,41 +5,57 % +5,93 %
    2025 3,23 +8,75 % +5,44 %
    2024 2,97 +6,07 % +6,46 %
    2023 2,80 +8,53 % +6,98 %
    2022 2,58 0,00 % +5,94 %

    Warum ASR Nederland N.V für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +5,93 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +5,74 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,54
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    ASR Nederland N.V

    +0,76 %
    -0,68 %
    -4,51 %
    -1,08 %
    +14,14 %
    +40,41 %
    +58,12 %
    +192,39 %
    ISIN:NL0011872643WKN:A2AKBT

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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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    Passives Einkommen Diese Aktie zahlt satte +5,93 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal? Eine Rendite von +5,93 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
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