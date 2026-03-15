Diese Aktie zahlt satte +5,93 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

ASR Nederland N.V. ist ein führender niederländischer Versicherer, der Lebens-, Schaden- und Krankenversicherungen sowie Rentenprodukte und Asset-Management-Dienstleistungen anbietet. Als einer der größten Versicherer in den Niederlanden konkurriert ASR mit Unternehmen wie Nationale-Nederlanden, Achmea und Aegon. ASR zeichnet sich durch kundenorientierte Lösungen, nachhaltige Investitionsstrategien und starke lokale Verankerung aus.

Dividenden & passives Einkommen: Mit ASR Nederland N.V nachhaltige Einkommensströme aufbauen

ASR Nederland N.V gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,74 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,54 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in ASR Nederland N.V investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +58,12 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

ASR Nederland N.V verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,93 %.

Mit +5,93 % Dividendenrendite bietet ASR Nederland N.V ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,74 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen ASR Nederland N.V für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,54.

ASR Nederland N.V weißt eine Marktkapitalisierung von 12,21 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.