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    Ihre wichtigsten Termine

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    3i, Bertelsmann, Porsche, Ciena Corporation & Novo Nordisk stehen heute im Fokus

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - 3i, Bertelsmann, Porsche, Ciena Corporation & Novo Nordisk stehen heute im Fokus
    Foto: Porsche

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert)
    07:25 Uhr, Deutschland: Medios, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: KSB, Jahreszahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: Bilanz-Pk B. Braun, Melsungen
    10:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Österreich: Andritz, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale 
    12:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, Spanien: Enagas, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Hauptversammlung
    15:00 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Hauptversammlung
    18:00 Uhr, Deutschland: flatexDEGIRO, Jahreszahlen
    20:00 Uhr, USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung
    Deutschland: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen
    Deutschland: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh
    Deutschland: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin
    Großbritannien: 3i Group, Capital Markets Day

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    Konjunkturdaten

    06:30 Uhr, Niederlande: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Schweden: Handelsbilanz 2/26
    08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 4/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftslima 3/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 3/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 3/26
    09:00 Uhr, Spanien: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 3/26
    10:00 Uhr, Italien: Economic Sentiment 3/26
    10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 3/26
    10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 2/26
    10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
    13:30 Uhr, USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 26.03.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUGfK Consumer Confidence Survey
    09:00SpanienESPBruttoinlandsprodukt (Quartal)
    10:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    10:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    13:30USAUSAAuftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
    13:30USAUSAInitial Jobless Claims
    13:30USAUSANicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
    13:30USAUSADurable Goods Orders
    13:30USAUSAAuftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
    17:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Greene spricht
    20:05GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Taylor spricht
    21:00USAUSAFed-Mitglied Cook spricht
    23:30USAUSAFed-Mitglied Miran Rede
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    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    15:30 WebinarWH SelfInvest: Profitieren Sie in 2026 vom besten Wertpapierdepot
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Optionshandel von Grund auf (Einsteiger-Serie)
    alle Webinare anzeigen »

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