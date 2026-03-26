Ihre wichtigsten Termine
3i, Bertelsmann, Porsche, Ciena Corporation & Novo Nordisk stehen heute im Fokus
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Wacker Neuson, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert)
07:25 Uhr, Deutschland: Medios, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Deutz, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: KSB, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Bilanz-Pk B. Braun, Melsungen
10:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Österreich: Andritz, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale
12:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Spanien: Enagas, Hauptversammlung
14:00 Uhr, Dänemark: Novo Nordisk, Hauptversammlung
15:00 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Hauptversammlung
18:00 Uhr, Deutschland: flatexDEGIRO, Jahreszahlen
20:00 Uhr, USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung
Deutschland: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen
Deutschland: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh
Deutschland: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin
Großbritannien: 3i Group, Capital Markets Day
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Niederlande: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Schweden: Handelsbilanz 2/26
08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 4/26
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftslima 3/26
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 3/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 3/26
09:00 Uhr, Spanien: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 3/26
10:00 Uhr, Italien: Economic Sentiment 3/26
10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 3/26
10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 2/26
10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
13:30 Uhr, USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 26.03.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU GfK Consumer Confidence Survey 09:00 ESP Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 10:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 10:30 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 12:00 DEU German Buba Monthly Report 13:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 13:30 USA Initial Jobless Claims 13:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 13:30 USA Durable Goods Orders 13:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 17:30 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 20:05 GBR BoE-Mitglied Taylor spricht 21:00 USA Fed-Mitglied Cook spricht 23:30 USA Fed-Mitglied Miran Rede
Webinare
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|08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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|WH SelfInvest: Profitieren Sie in 2026 vom besten Wertpapierdepot
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