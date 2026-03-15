Wochenrückblick 11/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Comfort Systems, Almonty, SoFi, KKR, Quanta Services, TransDigm. Alles weitgehend auf Kurs, (fast) nur die Finanzwerte taumeln (weiter)...

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



