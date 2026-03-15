Kissigs Börsengeschichte(n): Am 15.03.1924 wurde der letzte 5-Billionen-Mark-Schein gedruckt. Die Hyperinflation ruinierte (fast) alle - und ist bis heute ein deutsches Trauma

Am 15.03.1924 wurden in Deutschland die letzten Papiermark mit dem gewaltigen Nennwert von fünf Billionen Mark gedruckt. Diese groteske Zahl steht symbolisch für eine der dramatischsten Währungskrisen der modernen Wirtschaftsgeschichte: die deutsche …



