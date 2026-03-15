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    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 15.03.1924 wurde der letzte 5-Billionen-Mark-Schein gedruckt. Die Hyperinflation ruinierte (fast) alle - und ist bis heute ein deutsches Trauma

    Am 15.03.1924 wurden in Deutschland die letzten Papiermark mit dem gewaltigen Nennwert von fünf Billionen Mark gedruckt. Diese groteske Zahl steht symbolisch für eine der dramatischsten Währungskrisen der modernen Wirtschaftsgeschichte: die deutsche Hyperinflation der Jahre 1922 und 1923. Innerhalb weniger Monate verlor die deutsche Mark nahezu vollständig ihren Wert. Ersparnisse verdampften, Preise explodierten und das Vertrauen in Staat, Wirtschaft und gesellschaftliche Institutionen wurde nachhaltig erschüttert...

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 15.03.1924 wurde der letzte 5-Billionen-Mark-Schein gedruckt. Die Hyperinflation ruinierte (fast) alle - und ist bis heute ein deutsches Trauma Am 15.03.1924 wurden in Deutschland die letzten Papiermark mit dem gewaltigen Nennwert von fünf Billionen Mark gedruckt. Diese groteske Zahl steht symbolisch für eine der dramatischsten Währungskrisen der modernen Wirtschaftsgeschichte: die deutsche …
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