Top-Artikel der Kalenderwoche 11/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Saudi Aramco drosselt die Ölproduktion auf zwei Ölfeldern und wirft zugleich Millionen Barrel auf den Spotmarkt.

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Wegen der Hormus-Krise plant Aramco seine April-Exporte neu. Asiens Käufer müssen umdenken, während der Hafen von Yanbu stark an Bedeutung gewinnt.

Li Auto meldet schwachen Umsatz-Ausblick und sinkende Verkaufszahlen – die Aktie ist am Donnerstag schwach.

Der Rückzug der mRNA-Pioniere ließ Milliarden an Börsenwert verdampfen. Einige Analysten halten die BioNTech-Aktie nach dem Schock aber plötzlich für ungewöhnlich niedrig bewertet.

Saudi Aramco schwächelt beim Gewinn und beim Umsatz – zugleich droht die Krise um Hormus den ohnehin angespannten Ölmarkt weiter zu verschärfen.

China setzt in neuen Wirtschafts- und Fünfjahresplänen massiv auf Technologie. Hinter der Strategie steht ein klares Ziel: wirtschaftliche Stärke und technologische Unabhängigkeit.

Volatus Aerospace revolutioniert den Schwerlast-Gütertransport mit neuen Drohnen. Die Aktie zeigt sich am Mittwoch stark.

Ein Bloomberg-Analyst hält einen massiven Bitcoin-Einbruch für möglich. Andere Marktbeobachter widersprechen entschieden – und sprechen von einem nahezu unmöglichen Szenario.

Der Rüstungskonzern Vincorion will schon nächste Woche an die Börse. Investoren stehen bereit – und die Bewertung ist seit dem Verkauf um das sechsfache auf 850 Millionen Euro gestiegen.

Der Medienriese RTL erwartet, dass ihr Streaming-Geschäft 2026 erstmals profitabel wird. Trotz wirtschaftlicher Schwächen in Europa rechnet der Medienkonzern mit einem Umsatzwachstum und starkem Streaming-Geschäft.