Top-Artikel der Kalenderwoche 11/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Saudis drosseln Öl – steckt viel mehr dahinter als bislang bekannt?
Saudi Aramco drosselt die Ölproduktion auf zwei Ölfeldern und wirft zugleich Millionen Barrel auf den Spotmarkt.
Saudis reagieren auf Hormus-Krise: Das hat der weltweite größte Ölexporteur vor
Wegen der Hormus-Krise plant Aramco seine April-Exporte neu. Asiens Käufer müssen umdenken, während der Hafen von Yanbu stark an Bedeutung gewinnt.
Nicht BYD: China-Riese enttäuscht mit schwachem Umsatz-Ausblick
Li Auto meldet schwachen Umsatz-Ausblick und sinkende Verkaufszahlen – die Aktie ist am Donnerstag schwach.
BioNTech nach Gründer-Crash: Aktie plötzlich spottbillig?
Der Rückzug der mRNA-Pioniere ließ Milliarden an Börsenwert verdampfen. Einige Analysten halten die BioNTech-Aktie nach dem Schock aber plötzlich für ungewöhnlich niedrig bewertet.
Zahlen von Saudi-Ölriese brechen ein: CEO spricht von größter Ölkrise
Saudi Aramco schwächelt beim Gewinn und beim Umsatz – zugleich droht die Krise um Hormus den ohnehin angespannten Ölmarkt weiter zu verschärfen.
China fordert die USA heraus – und setzt alles auf Technologie!
China setzt in neuen Wirtschafts- und Fünfjahresplänen massiv auf Technologie. Hinter der Strategie steht ein klares Ziel: wirtschaftliche Stärke und technologische Unabhängigkeit.
Volatus Aerospace kommerzialisiert Drohnen für Schwerlast-Lieferungen
Volatus Aerospace revolutioniert den Schwerlast-Gütertransport mit neuen Drohnen. Die Aktie zeigt sich am Mittwoch stark.
Bitcoin: Droht der 10.000-Dollar-Crash – oder ist er endgültig vom Tisch?
Ein Bloomberg-Analyst hält einen massiven Bitcoin-Einbruch für möglich. Andere Marktbeobachter widersprechen entschieden – und sprechen von einem nahezu unmöglichen Szenario.
Deutscher Rüstungskonzern vor Börsengang: Der nächste Rüstungs-Hit?
Der Rüstungskonzern Vincorion will schon nächste Woche an die Börse. Investoren stehen bereit – und die Bewertung ist seit dem Verkauf um das sechsfache auf 850 Millionen Euro gestiegen.
RTL will hoch hinaus: Sky-Übernahme, Streaming-Gewinne, Sonderdividende
Der Medienriese RTL erwartet, dass ihr Streaming-Geschäft 2026 erstmals profitabel wird. Trotz wirtschaftlicher Schwächen in Europa rechnet der Medienkonzern mit einem Umsatzwachstum und starkem Streaming-Geschäft.