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    Aluminiumpreise schießen hoch

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    Alcoa oder Century Aluminium: Welche Aktie ist der bessere Pick fürs Depot?

    Der Konflikt im Nahen Osten hat nicht nur den Ölpreis hoch getrieben. Auch Aluminium verteuert sich spürbar. Die Frage: Mit welcher Aktie lässt sich dieser Trend besser spielen? Alcoa oder Century Aluminium?

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    Aluminiumpreise schießen hoch - Alcoa oder Century Aluminium: Welche Aktie ist der bessere Pick fürs Depot?
    Foto: DALL-E

    Der Krieg rund um den Iran und die zunehmenden Spannungen im Persischen Golf sorgen nicht nur an den Energiemärkten für Nervosität. Auch der Aluminiumpreis ist deutlich gestiegen. Seit Beginn der Eskalation legte das Metall um rund zwölf Prozent zu – deutlich stärker als der breite Rohstoffmarkt.

    Ein zentraler Grund dafür ist die strategisch wichtige Straße von Hormuz. Durch diese Meerenge wird nicht nur ein erheblicher Teil des globalen Ölhandels transportiert, sondern auch große Mengen Aluminium aus dem Nahen Osten. Die Region produziert inzwischen mehr als acht Prozent der weltweiten Aluminiumversorgung.

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    Schmelzwerke in Ländern wie Bahrain, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigte Arabische Emirate exportieren jährlich Millionen Tonnen des Metalls. Gleichzeitig werden große Mengen Bauxit und Tonerde importiert, um die energieintensiven Anlagen zu versorgen.

    Sollten die Lieferketten dauerhaft gestört werden, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf den globalen Aluminiumhandel haben. Besonders westliche Abnehmer wären betroffen, da sie bereits mit einer angespannten Versorgungslage kämpfen. Sanktionen gegen russisches Metall und Produktionsausfälle in anderen Regionen haben das Angebot ohnehin verknappt.

    Auch die Lagerbestände an der London Metal Exchange sind zuletzt deutlich gesunken. Vor diesem Hintergrund ist der Aluminiumpreis bereits nahe an ein Vierjahreshoch gestiegen. Analysten sehen daher weiteres Potenzial. Die Experten der US-Bank JPMorgan halten bei anhaltenden Lieferstörungen sogar Preise von bis zu 4.000 Dollar je Tonne für möglich.

    Mit welcher Aktie können Anleger am besten von diesem Trend profitieren?

    Alcoa gehört zu den bekanntesten Aluminiumproduzenten der Welt. Der US-Konzern deckt große Teile der Wertschöpfungskette ab – von Bauxit über Alumina bis hin zu Primäraluminium. Eine Hochstufung durch JPMorgan Chase hat die Aktie zuletzt stärker in den Fokus gerückt. Die Analysten hoben ihre Einstufung von "Underweight" auf "Neutral" an und sehen ein Kursziel von 68 Dollar bis Ende 2026.

    Der Grund: Steigende Aluminiumpreise wirken sich direkt auf die Gewinne aus. Laut JPMorgan erhöht ein Anstieg des Aluminiumpreises um 100 Dollar pro Tonne das jährliche operative Ergebnis von Alcoa um rund 237 Millionen Dollar.

    Allerdings gibt es auch Risiken. Höhere Energiepreise könnten einen Teil der positiven Effekte wieder neutralisieren. Besonders relevant ist dies für die Alumina-Raffinerie im spanischen San Ciprián, deren Gaspreise sich am europäischen Referenzmarkt orientieren.

    Eine weitere Möglichkeit

    Century Aluminum ist deutlich kleiner als Alcoa, bietet dafür aber eine stärkere Hebelwirkung auf steigende Aluminiumpreise. Das Unternehmen betreibt Schmelzwerke in den USA und Island mit einer Kapazität von rund 770.000 Tonnen pro Jahr.

    Im Jahr 2025 produzierte Century etwa 638.000 Tonnen hochwertiges Aluminium. Eine wichtige Rolle spielt auch die Beteiligung am Jamalco-Joint-Venture in Jamaika, das die Versorgung mit Alumina sicherstellt.

    Ein besonderes Merkmal ist die vergleichsweise CO₂-arme Produktion. Gerade in Europa, wo strengere Klimaregeln gelten, könnte dies zunehmend zu einem Wettbewerbsvorteil werden.

    Finanziell präsentiert sich das Unternehmen solide. Ende 2025 verfügte Century über rund 134 Millionen Dollar an liquiden Mitteln und erzielte einen operativen Cashflow von 185 Millionen Dollar. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 8 liegt die Bewertung deutlich unter dem Branchendurchschnitt.

    Zudem plant das Unternehmen Expansionen. Der Neustart des Mt.-Holly-Schmelzwerks sowie ein geplantes Joint Venture mit Emirates Global Aluminium in Oklahoma könnten die Produktionskapazität langfristig erhöhen.

    Auch bei Century Aluminum zeigen sich viele Analysten optimistisch. Mehrere Häuser haben Kaufempfehlungen ausgesprochen. B. Riley bestätigte ein "Buy" mit einem Kursziel von 68 Dollar, während Wells Fargo ein Kursziel von 69 Dollar nennt. Der Analystenkonsens liegt ebenfalls bei "Buy". Institutionelle Investoren haben zuletzt ihre Beteiligungen deutlich erhöht. Gleichzeitig sorgten Insiderverkäufe kurzfristig für Druck auf die Aktie.

     

    Mein Tipp: Beide Aktien bieten gute Aussichten

    Der steigende Aluminiumpreis eröffnet Anlegern neue Chancen im Rohstoffsektor. Für konservative Anleger könnte Alcoa die bessere Wahl sein. Der Konzern ist deutlich größer, breiter aufgestellt und profitiert direkt von steigenden Metallpreisen.

    Spekulativ orientierte Investoren könnten dagegen bei Century Aluminum stärkeres Kurspotenzial sehen. Das Unternehmen ist kleiner, wächst dynamischer und besitzt einen höheren Hebel auf steigende Aluminiumpreise – allerdings auch mit entsprechend höherem Risiko.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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