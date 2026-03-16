Aluminiumpreise schießen hoch
Alcoa oder Century Aluminium: Welche Aktie ist der bessere Pick fürs Depot?
Der Konflikt im Nahen Osten hat nicht nur den Ölpreis hoch getrieben. Auch Aluminium verteuert sich spürbar. Die Frage: Mit welcher Aktie lässt sich dieser Trend besser spielen? Alcoa oder Century Aluminium?
- Aluminiumpreis steigt stark wegen Hormuzgefahr
- Alcoa groß integriert stabiler Ertrag JPMorgan
- Century kleiner Hebel großes Potenzial riskant
- Report: Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Der Krieg rund um den Iran und die zunehmenden Spannungen im Persischen Golf sorgen nicht nur an den Energiemärkten für Nervosität. Auch der Aluminiumpreis ist deutlich gestiegen. Seit Beginn der Eskalation legte das Metall um rund zwölf Prozent zu – deutlich stärker als der breite Rohstoffmarkt.
Ein zentraler Grund dafür ist die strategisch wichtige Straße von Hormuz. Durch diese Meerenge wird nicht nur ein erheblicher Teil des globalen Ölhandels transportiert, sondern auch große Mengen Aluminium aus dem Nahen Osten. Die Region produziert inzwischen mehr als acht Prozent der weltweiten Aluminiumversorgung.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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