Spritpreis steigt erneut
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise steigen weiter. Am Samstag verteuerten sich Diesel und E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt leicht, wie der ADAC mitteilt. Ein Liter Diesel kostete demnach 2,153 Euro - das waren 0,4 Cent mehr als am Vortag. E10 kostete 2,035 Euro pro Liter, das waren 0,7 Cent mehr als am Vortag.
Beide Preise sind damit zwar den zweiten Tag in Folge gestiegen, aber weiter etwas niedriger als am Dienstag, dem bisher teuersten Tag seit Kriegsbeginn. Vergleicht man dagegen mit dem letzten Tag vor Kriegsbeginn, war Benzin knapp 26 teurer, Diesel knapp 41 Cent.
Die ersten Preisdaten vom Sonntag deuteten auf wenig Bewegung hin. Da die Verwerfungen durch den Iran-Krieg allerdings bisherige Preismuster durcheinander geworfen haben, sind Prognosen derzeit sehr unsicher./ruc/DP/he
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Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.