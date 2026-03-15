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    Aktivisten

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    Mehr als 3.000 Kriegstote im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • HRANA meldet über 3000 Tote im Iran durch Angriffe
    • Mindestens 1319 Zivilisten darunter 206 Kinder USA
    • Daten aus Klinik und Rettung Iran meldet 1200 Tote
    Aktivisten - Mehr als 3.000 Kriegstote im Iran
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 3.000 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien mindestens 1.319 Zivilisten, darunter 206 Kinder, teilte das in den USA ansässige Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit. Demnach wurden 1.122 Militärangehörige getötet. Weitere 599 Tote konnten weder dem Militär noch der Zivilbevölkerung eindeutig zugeordnet werden.

    Die Menschenrechtler stützen sich eigenen Angaben zufolge bei der Erhebung ihrer Daten neben öffentlichen Berichten auch auf ein Netzwerk an Kontakten im Iran. Dazu zählen unter anderem Quellen im Gesundheitswesen, den Rettungsdiensten und der Zivilgesellschaft.

    Irans Gesundheitsministerium hatte zuletzt über mindestens 1.200 Tote und rund 10.000 Verletzte infolge der Angriffe berichtet./arb/DP/he





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