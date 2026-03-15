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    Israel dementiert Bericht über Knappheit von Abwehrraketen

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel bestreitet Bericht zur Raketenknappheit
    • Iranischer Raketenangriff verletzt 58 Menschen
    • Saar verlangt Libanon stoppt Hisbollahattacken
    Israel dementiert Bericht über Knappheit von Abwehrraketen
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der israelische Außenminister Gideon Saar hat einen Medienbericht dementiert, demzufolge Israel die USA über eine befürchtete Knappheit an Abwehrraketen im Iran-Krieg informiert haben soll. Bei einem Solidaritätsbesuch in der arabischen Ortschaft Sarsir im Norden Israels verneinte Saar eine entsprechende Frage eines Journalisten. Bei einem iranischen Raketenangriff waren in dem Ort in der Nacht zum Freitag 58 Menschen verletzt worden.

    Das US-Nachrichtenportal Semafor hatte am Samstag unter Berufung auf US-Beamte berichtet, Israel habe die USA diese Woche darüber informiert, dass Abfangraketen für ballistische Raketen im Krieg mit dem Iran "kritisch knapp" würden.

    Saar äußerte sich zudem mit Blick auf die Angriffe im Libanon und die Raketenangriffe durch die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz auf Israel. Es seien in den nächsten Tagen keine direkten Gespräche mit dem Libanon geplant. "Wenn die libanesische Regierung und die libanesische Armee etwas verändern wollen, sollten sie etwas unternehmen, um die Angriffe der Hisbollah von libanesischem Gebiet aus zu stoppen", sagte Saar./le/DP/he





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