ROUNDUP
Leica setzt auf Verjüngung - Andreas Voll wird neuer Chef
- Andreas Voll neuer Leica Vorstandsvorsitzender
- Harsch langjähriger CEO erzielte Umsatzrekorde
- Leitzphone beliebt Leica plant weltweite Store
WETZLAR (dpa-AFX) - Der Kamerahersteller Leica geht mit Andreas Voll als neuem Vorstandsvorsitzenden in die Zukunft. Der frühere operative Geschäftsführer der Schweizer Uhrenmanufaktur IWC löst Matthias Harsch ab, der seit September 2017 an der Spitze des Unternehmens steht. Mit Voll habe man "einen ausgesprochenen Allround-Kandidaten" für den Vorstandsvorsitz gewinnen können, der die Marke hervorragend vertreten und mit den Mitarbeitern "sehr empathisch" umgehen könne, sagte der Leica-Mehrheitseigentümer und Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Kaufmann der Deutschen Presse-Agentur.
Harschs Vertrag läuft Ende dieses Monats aus. Erst Ende Februar hatte der 60-Jährige am Rande der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona die Neuauflage des Leitzphone präsentiert. Das Kamera-Smartphone von Leica wird weltweit vermarktet und in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Elektronikkonzern Xiaomi produziert. Den Schritt sehe man als "Krönung" und Abrundung von Harschs Karriere bei Leica, sagte Kaufmann.
"Neue Periode der weiteren Entwicklung" bei Leica
Mit achteinhalb Jahren an der Vorstandsspitze sei der frühere Loewe-Chef "einer unserer längstdienenden CEOs überhaupt". Es sei nicht unüblich, dass man nach einer solchen Zeit in einem Unternehmen "erstmal ein bisschen verschnaufen" wolle. Da Leica jetzt "eine neue Periode der weiteren Entwicklung" beginne, habe man gemeinsam entschieden, dass Harsch seine Tätigkeit "in aller Freundschaft" beende. "Er wird der Firma weiterhin verbunden sein und hat für bestimmte Projekte auch noch einen Beratervertrag", sagte Kaufmann.
Mit der Verpflichtung von Andreas Voll (44) sorge man für eine weitere Verjüngung im Vorstand. "Er ist ein gestandener Vierziger, das heißt, man geht an die Dinge völlig anders ran als ein gestandener Siebziger, so wie ich es bin", sagte Kaufmann.
Neuer Chef will digitale Transformation vorantreiben
Zuletzt war Voll Vorstandsvorsitzender bei der für Dübel und andere Befestigungstechnik bekannte Unternehmensgruppe Fischer im baden-württembergischen Waldachtal. Seine berufliche Laufbahn hatte der Manager in der Unternehmensberatung bei Roland Berger begonnen. "Mit Andreas Voll gewinnen wir eine Persönlichkeit, die unternehmerische Weitsicht, technologische Kompetenz und ein tiefes Verständnis für Luxus- und Premiummarken vereint", so Kaufmann laut Mitteilung. Voll selbst erklärte darin, er wolle gemeinsam mit dem Team "die Innovationskraft stärken, die digitale Transformation vorantreiben und die internationale Präsenz weiter ausbauen".
Kaufmann ist mit 55 Prozent Mehrheitseigentümer des Kameraherstellers mit Sitz in Wetzlar und weltweit rund 2.300 Beschäftigten. Die restlichen 45 Prozent hält der Finanzinvestor Blackstone . Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, wonach Kaufmann und Blackstone den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung prüfen sollen. "Zurzeit sind Gerüchte am Markt, die wir nicht kommentieren", sagte Kaufmann. Er verwies zugleich darauf, dass alle Familienmitglieder bei Leica oder Tochterfirmen arbeiteten. "Das heißt, wir sind kräftig engagiert und planen das auch so für die weitere Zukunft."
Harsch lieferte Umsatzrekorde
Unter Harschs Führung hatte Leica mehrere Umsatzrekorde in Folge erzielt. Zuletzt legten die Erlöse der Leica Camera AG im vergangenen Geschäftsjahr (31. März) 2024/25 um 7,6 Prozent auf den Höchstwert von 596 Millionen Euro zu. Auch das demnächst endende Geschäftsjahr werde man wieder "mit einer sehr interessanten Zahl" abschließen, sagte Kaufmann, nannte aber noch keine Details. Das Unternehmen hatte zuletzt etwa vom Revival der Kompaktkameras mit einem Trend hin zu hochwertigen Geräten profitiert.
"Sehr gesunde Nachfrage" für neues Leitzphone
Das neue Leitzphone werde mittlerweile seit rund einer Woche verkauft, dafür gebe es eine "sehr gesunde Nachfrage", so der Aufsichtsratsvorsitzende. "Ich vermute fast, dass wir die Menge zu gering geplant haben, aber es gibt ja Schlimmeres als sowas." Mit einem Verkaufspreis von knapp 2.000 Euro tritt Leica mit dem Modell gegen Premiumersteller wie Apple und Samsung an.
Das Unternehmen vermarktet seine Kameras und weiteren Produkte über Stores weltweit, unter anderem auch in Doha und Dubai. Den Iran-Krieg und seine Folgen beobachtet Kaufmann täglich und sagte: "Wir können momentan nicht wirklich abschätzen, welche Auswirkungen das Geschehen in der Region haben wird." Die Resilienz in den Vereinigten Arabischen Emiraten sei aber "viel höher, als wir es uns hierzulande vorstellen".
Neue Stores geplant
Trotz der derzeit schwierigen weltpolitischen Lage arbeite man an der Erweiterung des weltweiten Netzes von Stores. In den USA seien zwei Eröffnungen in Chicago und in Houston in Planung. In Europa werde man in diesem Jahr voraussichtlich noch einen Store in Lissabon eröffnen, weitere seien bereits in der Planung. "Wir sind ein kleinerer Mittelständler aus Deutschland, wir versuchen diese Situation so gut es geht zu managen und das Richtige zu tun."
Ähnlich verfahre man mit den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen: "Sie liefern hin, plötzlich kommt ein Aufschlag drauf, dann müssen Sie es natürlich in irgendeiner Form weiterreichen", beschrieb Kaufmann die Lage. "Bisher waren die amerikanischen Kunden diesbezüglich eigentlich sehr nett und haben es akzeptiert. Was immer da kommen wird, wir können es nicht beeinflussen, es ist halt so."/csc/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 218,9 auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -2,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,13USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von +9,21 %/+50,79 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005
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Eine Unmenge interessanter Kommentare nach den Zahlen und zuletzt nach der Bloomberg news. Ich dachte mir, es läuft auf Google und Gemini hinaus, auch Perplexity war ja noch im Test neben anderen, und hat natürlich gut abgeschnitten, und auch gegen die einstweilen interne Lösung von Apple setzte sich Gemini klar durch, wie auch anders . . . Gemini stellte sich als der beste deal in summa aktuell für Apple heraus, Gemini ist in KI absolut vorne dabei, D. Ives meinte kurz vorher, Apple hat kaum eine andere Wahl jetzt, zu den 20 Milliarden USD könnten 10 Milliarden USD hinzukommen, wie das dann in antitrust Zusammenhängen demnächst aussehen könnte, hat man schon mal bei Copilot eruiert, OK, das hat Zeit, die Entscheidung von Tim ist klar richtig.—Was den Bloomberg-Artikel betrifft, da ist nicht viel mit Zusammenfassen, man braucht den ganzen Artikel, das ist die Grundlage für die Kommentare bisher und für weitere discussions.—Bringe gleich die Übersetzung in German :-)
Bloomberg
Apple Nears Deal to Pay Google Roughly $1 Billion a Year for Siri AI Model
(Bloomberg) – Apple plant, laut Insiderinformationen rund 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr für ein extrem leistungsstarkes KI-Modell mit 1,2 Billionen Parametern von Google (Alphabet Inc.) zu zahlen. Dieses Modell soll die lange angekündigte Überarbeitung des Sprachassistenten Siri unterstützen.
Nach einer umfassenden Evaluierungsphase finalisieren die beiden Unternehmen derzeit eine Vereinbarung, die Apple den Zugriff auf die Technologie von Google ermöglichen würde. Dies berichten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und anonym bleiben möchten, da die Verhandlungen vertraulich sind.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
Der iPhone-Hersteller setzt auf die Unterstützung von Google, um die zugrundeliegende Technologie von Siri neu aufzubauen und so den Weg für eine Reihe neuer Funktionen im nächsten Jahr zu ebnen. Die 1,2 Billionen Parameter des Google-Modells – ein Maß für die Komplexität der KI-Software – würden die Leistungsfähigkeit der aktuellen Apple-Modelle bei Weitem übertreffen.
Apple hatte zuvor die Nutzung anderer Modelle von Drittanbietern in Betracht gezogen. Nach Tests von Gemini, OpenAI’s ChatGPT und Anthropic’s Claude konzentrierte sich Apple Anfang des Jahres jedoch auf Google, wie Bloomberg damals berichtete. Ziel ist es, die Technologie als Übergangslösung zu nutzen, bis Apples eigene Modelle ausreichend leistungsfähig sind.
Die neue Siri soll voraussichtlich im nächsten Frühjahr erscheinen, wie Bloomberg berichtete. Da die Markteinführung noch Monate entfernt ist, könnten sich die Pläne und die Partnerschaft noch ändern. Sprecher von Apple und Google lehnten eine Stellungnahme ab.
Samsung nutzt den Google Gemini-Chatbot, um seine KI-Funktionen zu unterstützen. Fotograf: Yuki Iawmura/Bloomberg
Die Aktien beider Unternehmen stiegen am Mittwoch nach Bekanntwerden der Nachricht kurzzeitig auf Tageshöchststände. Die Apple-Aktie legte um weniger als 1 % auf 271,70 US-Dollar zu, während die Alphabet-Aktie um bis zu 3,2 % auf 286,42 US-Dollar stieg.
Das maßgeschneiderte Gemini-System stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber dem derzeit für die Cloud-basierte Version von Apple Intelligence verwendeten Modell mit 150 Milliarden Parametern dar. Dieser Schritt würde die Leistungsfähigkeit des Systems und seine Fähigkeit, komplexe Daten zu verarbeiten und Kontext zu verstehen, erheblich erweitern.
Das intern als Glenwood bezeichnete Projekt zur Verbesserung von Siri mithilfe eines Drittanbieter-Modells wird von Mike Rockwell, dem Entwickler des Vision Pro-Headsets, und Software-Chefingenieur Craig Federighi geleitet. Der neue Sprachassistent selbst, der für iOS 26.4 geplant ist, trägt den Codenamen Linwood.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Googles Gemini-Modell die Zusammenfassungs- und Planungsfunktionen von Siri übernehmen – die Komponenten, die dem Sprachassistenten helfen, Informationen zu synthetisieren und komplexe Aufgaben auszuführen. Einige Siri-Funktionen werden weiterhin Apples eigene Modelle nutzen.
Das Modell wird auf Apples eigenen Private Cloud Compute-Servern ausgeführt, wodurch sichergestellt wird, dass Benutzerdaten von der Google-Infrastruktur abgeschottet bleiben. Apple hat bereits KI-Server-Hardware für den Betrieb des Modells bereitgestellt.
Obwohl die Partnerschaft von großer Bedeutung ist, wird sie voraussichtlich nicht öffentlich beworben. Apple wird Google stattdessen als Technologiezulieferer im Hintergrund behandeln. Damit unterscheidet sich die Vereinbarung vom Safari-Browser-Deal der Unternehmen, der Google zur Standard-Suchmaschine machte.
Die Vereinbarung ist auch unabhängig von früheren Gesprächen über die direkte Integration von Gemini als Chatbot in Siri. Diese Gespräche standen sowohl 2024 als auch Anfang dieses Jahres kurz vor dem Abschluss, führten aber letztendlich nicht zu einer Implementierung. Die Partnerschaft integriert auch nicht die Google KI-Suche in Apples Betriebssysteme.
In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen sagte Apple-CEO Tim Cook, dass Siri künftig möglicherweise weitere Chatbots anbieten könnte – über die aktuelle ChatGPT-Option hinaus.
Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das Gemini für seine KI-Funktionen nutzt: Auch Snap Inc. und mehrere andere große Unternehmen setzen auf Googles Vertex AI-Plattform. Für Apple bedeutet dieser Schritt jedoch ein Eingeständnis, im Bereich der KI ins Hintertreffen geraten zu sein und nun auf externe Technologie angewiesen zu sein, um den Rückstand aufzuholen.
Apple möchte Gemini dennoch nicht als langfristige Lösung verwenden. Obwohl das Unternehmen talentierte KI-Experten verliert – darunter den Leiter des Modellteams –, plant die Geschäftsführung, weiterhin neue KI-Technologien zu entwickeln und Gemini letztendlich durch eine eigene Lösung zu ersetzen, so Insider.
Zu diesem Zweck arbeitet das Modellteam des Unternehmens an einem cloudbasierten Modell mit einer Billion Parametern, das voraussichtlich bereits im nächsten Jahr für Verbraucheranwendungen verfügbar sein soll.
Die Apple-Führungskräfte sind überzeugt, ein ähnliches Qualitätsniveau wie das maßgeschneiderte Gemini-Angebot erreichen zu können. Google entwickelt Gemini jedoch kontinuierlich weiter, und das Aufholen wird nicht einfach sein.
Die Version Gemini 2.5 Pro führt die meisten Ranglisten für große Sprachmodelle, die Grundlage der generativen KI, an.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
Apple arbeitet außerdem weiterhin daran, Apple Intelligence und die neue Siri in China einzuführen. Aufgrund des langjährigen Verbots von Google-Diensten in China wird die lokalisierte Version der überarbeiteten Siri-Version voraussichtlich nicht auf Gemini basieren.
Die angepasste Version von Apple Intelligence wird interne Modelle sowie einen von der Alibaba Group Holding Ltd. entwickelten Filter verwenden. Diese Filterschicht würde die Inhalte im Auftrag der chinesischen Regierung anpassen, wie Bloomberg News Anfang des Jahres berichtete. Apple erwägt zudem eine Partnerschaft mit Baidu Inc. für seine KI-Angebote in China.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
New ATH Close—$262.82
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