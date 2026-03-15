Energieagentur
Freigabe von Ölreserven angelaufen
- IEA gibt 400Mio Barrel als Notfallreserve frei
- AsiaOceania sofort frei Amerika Europa ab März
- Größte Unterbrechung des Ölmarkts Hormusöffnung
PARIS (dpa-AFX) - Die Internationale Energieagentur (IEA) hat Einzelheiten zur Freigabe strategischer Ölreserven wegen des Iran-Krieges bekanntgegeben. Während Mitgliedsstaaten in Asien sowie Australien und Neuseeland (Asia Oceania) Öl aus Lagerbeständen sofort zur Verfügung stellten, würden Vorräte der Mitgliedsländer auf dem amerikanischen Doppelkontinent sowie in Europa ab Ende März bereitgestellt, teilte die IEA mit. Die Agentur verwies auf Pläne, die die Mitgliedstaaten eingereicht hätten.
Die IEA hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass die 32 Mitgliedsländer als Reaktion auf den Iran-Krieg 400 Millionen Barrel Rohöl freigeben wollen - eine Rekordmenge. Mit dem Schritt sollen die durch den Krieg angespannten Märkte stabilisiert werden.
Der Krieg sorge für die "größte Versorgungsunterbrechung in der Geschichte des globalen Ölmarktes", teilte die IEA mit. Die Notfallmaßnahme sei ein wichtiger Puffer. Der wichtigste Faktor für die Wiederherstellung stabiler Lieferungen sei jedoch, dass der Schiffverkehr wieder regulär durch die Straße von Hormus laufen könne. Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die Meerenge ist wegen des Krieges praktisch zum Erliegen gekommen./lkl/DP/he
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Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.