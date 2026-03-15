Mehrere Verletzte nach Raketenangriff in Bagdad

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Irak sind bei einem Raketenangriff im Bereich des Hauptstadtflughafens einem Bericht zufolge mindestens fünf Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten waren Angestellte des internationalen Flughafens, Sicherheitskräfte und ein Ingenieur, wie die staatliche Nachrichtenagentur INA berichtete.

Die Raketen seien im Flughafenbereich bei einer Entsalzungsanlage, nahe einem Militärflugplatz und dem zentralen Gefängnis der Hauptstadt Bagdad eingeschlagen. Sicherheitskräfte hätten ein Fahrzeug entdeckt, von dem aus der Raketenangriff erfolgt sei, berichtete INA weiter.