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    Mehrere Verletzte nach Raketenangriff in Bagdad

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens fünf verletzt am Flughafen von Bagdad
    • Raketen trafen Entsalzungsanlage und Gefängnis
    • Verantwortliche unklar Drohnen und USEinheiten
    Mehrere Verletzte nach Raketenangriff in Bagdad
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Im Irak sind bei einem Raketenangriff im Bereich des Hauptstadtflughafens einem Bericht zufolge mindestens fünf Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten waren Angestellte des internationalen Flughafens, Sicherheitskräfte und ein Ingenieur, wie die staatliche Nachrichtenagentur INA berichtete.

    Die Raketen seien im Flughafenbereich bei einer Entsalzungsanlage, nahe einem Militärflugplatz und dem zentralen Gefängnis der Hauptstadt Bagdad eingeschlagen. Sicherheitskräfte hätten ein Fahrzeug entdeckt, von dem aus der Raketenangriff erfolgt sei, berichtete INA weiter.

    Zunächst war unklar, wer für die Attacke verantwortlich war. In den vergangenen Tagen hatten mit dem Iran verbündete militante Gruppen US-Stellungen im Irak angegriffen, unter anderem auch die Botschaft der Vereinigten Staaten in Bagdad.

    Augenzeugen hatten zuvor über mehrere Kampfdrohnen berichtet. Auch die US-Streitkräfte sind am internationalen Flughafen stationiert. Bewohner aus den umliegenden Gegenden berichteten über intensive Angriffe, die in mehreren Gebieten der Stadt zu hören gewesen seien./arb/DP/he






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