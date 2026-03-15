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    Israel

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    Rafah-Übergang von Gaza nach Ägypten wird geöffnet

    Für Sie zusammengefasst
    • Rafah Grenze öffnet am Mittwoch begrenzt mitEU
    • Begrenzter Personenverkehr beidseits unter E U
    • Kerem Schalom ab 3 März wieder für Waren offen
    Israel - Rafah-Übergang von Gaza nach Ägypten wird geöffnet
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israel hat die Öffnung des mit Beginn des Iran-Krieges geschlossenen Grenzübergangs Rafah vom Gazastreifen nach Ägypten für kommenden Mittwoch angekündigt. Es werde dann wieder in Absprache mit Ägypten und unter Aufsicht einer EU-Mission ein begrenzter Personenverkehr in beide Richtungen erlaubt, teilte die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde Cogat mit.

    Israel hatte mit dem Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar zunächst alle Übergänge in den Küstenstreifen geschlossen - "aufgrund der Bedrohung durch Raketen", erklärte Cogat damals. Der für die Versorgung der rund zwei Millionen Einwohner des weitgehend zerstörten Gazastreifens besonders wichtige Übergang für Waren von Israel in den Küstenstreifen, Kerem Schalom, war schon am 3. März wieder für den Warenverkehr freigegeben worden./ro/DP/he





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