UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

DORTMUND - Die Größe ihres neuen Arbeitgebers und Herzensclubs bekam Alexandra Popp gleich bei ihrer Vorstellung eindrucksvoll zu spüren. Begeistert ließ sie sich von zehntausenden Fans vor der gigantischen Südtribüne feiern. Nach 14 Jahren beim VfL Wolfsburg wechselt die Ex-Kapitänin der deutschen Nationalelf im Sommer zum BVB - und damit von der Bundes- in die dritte Liga. Während sich Popp ihren letzten großen Karrierewunsch erfüllt, soll der spektakuläre Transfer die Dortmunder Aufholjagd im Fußball der Frauen beschleunigen.

BERLIN - Nach dem Ende des zweitägigen Streiks der Lufthansa-Piloten ist der Flugbetrieb nach Unternehmensangaben am Samstag normal angelaufen. Die Flüge würden gemäß Flugplan durchgeführt, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Der Streik betraf vor allem die Drehkreuze Frankfurt und München.

ROUNDUP: IG Metall gewinnt VW-Betriebsratswahl in Wolfsburg

WOLFSBURG - Die IG Metall hat bei der Betriebsratswahl bei VW in Wolfsburg trotz deutlicher Verluste ihre Spitzenposition verteidigt. Bei der Abstimmung im Stammwerk erhielt ihre Liste mit Betriebsratschefin Daniela Cavallo an der Spitze 74,8 Prozent der Stimmen, wie der Betriebsrat nach Ende der Auszählung mitteilte. Bei der letzten Wahl 2022 waren es noch 85,5 Prozent gewesen.

ROUNDUP/Presse: Bundesrat will UBS-Eigenmittelverordnung im April vorlegen

BERN - Mit den strengeren Kapitalanforderungen für die schweizerische Großbank UBS könnte es bald vorwärts gehen: Der Bundesrat dürfte Mitte April die Verschärfungen in der Eigenmittelverordnung beschließen, schreibt der "SonntagsBlick". Zeitgleich mit der Verordnung wolle er zudem auch die Botschaft zur Änderung des Bankengesetzes an das Parlament verabschieden.

ROUNDUP: Leica setzt auf Verjüngung - Andreas Voll wird neuer Chef

WETZLAR - Der Kamerahersteller Leica geht mit Andreas Voll als neuem Vorstandsvorsitzenden in die Zukunft. Der frühere operative Geschäftsführer der Schweizer Uhrenmanufaktur IWC löst Matthias Harsch ab, der seit September 2017 an der Spitze des Unternehmens steht. Mit Voll habe man "einen ausgesprochenen Allround-Kandidaten" für den Vorstandsvorsitz gewinnen können, der die Marke hervorragend vertreten und mit den Mitarbeitern "sehr empathisch" umgehen könne, sagte der Leica-Mehrheitseigentümer und Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Kaufmann der Deutschen Presse-Agentur.

Spritpreise: Regierung will Kartellrecht verschärfen



BERLIN - Die Bundesregierung will als Reaktion auf Kritik an deutlichen Preissteigerungen an den Tankstellen das Kartellrecht verschärfen. Zudem bringt die Regierung die geplante neue Regel auf den Weg, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen dürfen - und zwar um 12 Uhr. Für entsprechende Gesetzesänderungen wurde am Sonntag die Ressortabstimmung eingeleitet, sagte ein Sprecher der Bundesregierung.

Solarbranche: Reiche-Pläne gefährden Zehntausende Jobs

BERLIN - Die Solarbranche sieht wegen geplanter Einschnitte bei der Förderung neuer, kleiner Solaranlagen Zehntausende Jobs in Gefahr. Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Sollte es zu den geplanten Einschnitten bei der Förderung und den Auflagen zur Direktvermarktung eingespeisten Solarstroms kommen, so würde sich maximal noch jeder Dritte ein Solardach anschaffen."

ROUNDUP/Schwesig: Schneller eine Entscheidung zu Social-Media-Verbot

SCHWERIN - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig pocht in der Debatte über ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche auf eine schnelle Entscheidung der Bundesregierung - möglichst noch vor dem Sommer. "Ich verstehe nicht, warum man die Kommission bis zum Sommer beraten lassen und erst dann aktiv werden will", sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post" (Samstag). "Ich würde mir wünschen, dass wir schneller zu Entscheidungen kommen."

Neues Altersvorsorgedepot: Klingbeil will Kosten begrenzen

BERLIN - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zeigt sich kurz vor einer Anhörung im Bundestag zur Reform der privaten Altersvorsorge offen für eine Debatte über die Deckelung der Kosten für Sparer. "Wir wollen die Kosten klar begrenzen: Für das Standardprodukt gibt es einen Kostendeckel - wo der exakt ansetzt, da bin ich in den anstehenden Beratungen im Parlament offen für eine gute Lösung", sagte Klingbeil der "Welt am Sonntag".

Studie: Elektrobusflotte im ÖPNV weiter gewachsen



BERLIN - Mehr als jeder siebte Stadtbus im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Deutschland war im vergangenen Jahr emissionsfrei unterwegs. Damit stieg die Zahl der Busse mit alternativen Antrieben hierzulande um knapp 1.400 auf rund 4.750, wie das Beratungsunternehmen PWC ermittelt hat. Nahezu jeder zweite neue Bus im ÖPNV hatte im Jahr 2025 demnach einen solchen Antrieb. Ein Grund für den Zuwachs sei die im Vorjahr wieder aufgenommene Bundesförderung.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 3,06 auf Tradegate (13. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,47 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +2,72 %/+56,32 % bedeutet.



