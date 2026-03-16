3 versteckte Risiken in ETF-Portfolios, über die kaum jemand spricht

Viele Privatanleger betrachten ETFs heute als das Fundament eines modernen Portfolios. Sie gelten als kostengünstig, breit diversifiziert und vergleichsweise einfach zu verstehen. Gerade deshalb werden Indexfonds häufig als „sichere Standardlösung“ für den langfristigen Vermögensaufbau dargestellt – sei es über den MSCI World, den S&P 500 oder globale Anleihe-ETFs.

Doch hinter dieser scheinbaren Sicherheit verbergen sich einige strukturelle Risiken, über die nur selten gesprochen wird. Faktoren wie Konzentrationsrisiken in großen Indizes, Duration-Risiken bei Anleihe-ETFs oder die starke Abhängigkeit von den globalen Kapitalmärkten können dazu führen, dass ETF-Portfolios in bestimmten Marktphasen deutlich anfälliger sind als viele Anleger erwarten. Ein genauer Blick auf diese oft übersehenen Risiken zeigt, warum „breit diversifiziert“ nicht automatisch gleichbedeutend mit „risikoarm“ ist.

1. Risiko: Länderkonzentration in „globalen“ ETFs

Viele Anleger investieren in ETFs wie den MSCI World, weil sie davon ausgehen, damit automatisch weltweit breit diversifiziert zu sein. Der Name suggeriert schließlich eine gleichmäßige Verteilung über viele Länder und Volkswirtschaften.

In der Praxis sieht die Struktur vieler globaler Indizes jedoch anders aus. Ein großer Teil der Gewichtung entfällt auf US-Unternehmen, während andere Länder deutlich weniger Einfluss auf die Indexentwicklung haben.

Ein Beispiel: Gewichtung des MSCI Worlds

USA: ca. 65-70 %

Japan: rund 5-6 %

Großbritannien: etwa 4 %

Deutschland: meist unter 3 %

Das bedeutet: Obwohl der Index über 1.000 Unternehmen aus mehr als 20 Industrieländern enthält, hängt die Entwicklung eines globalen ETFs zu einem großen Teil von der US-Wirtschaft und dem amerikanischen Aktienmarkt ab.

Für Anleger entsteht dadurch ein geografisches Konzentrationsrisiko:

Entwickeln sich US-Aktien stark, profitieren globale ETFs überproportional.

Schwächelt der US-Markt, wirkt sich das ebenfalls unmittelbar auf viele ETF-Portfolios aus.

Andere Regionen können dieses Risiko oft nur begrenzt ausgleichen, da ihr Anteil im Index deutlich kleiner ist.

Gerade deshalb unterschätzen viele Investoren, dass ein „globaler ETF“ in Wirklichkeit häufig stärker von einem einzigen Land abhängt, als der Begriff „weltweite Diversifikation“ vermuten lässt.

2. Risiko: Konzentration auf wenige Mega-Tech-Unternehmen

Ein weiteres häufig unterschätztes Risiko vieler ETFs liegt in der starken Gewichtung einzelner Großunternehmen. Die meisten großen Indizes sind nach Marktkapitalisierung aufgebaut. Das bedeutet: Je größer ein Unternehmen an der Börse ist, desto stärker beeinflusst es auch den Index.

Besonders deutlich wird dieser Effekt bei technologieorientierten Indizes wie dem Nasdaq-100. Dort haben einige wenige Konzerne inzwischen einen sehr großen Anteil an der gesamten Indexgewichtung.

Aktuelle Beispiele aus dem Nasdaq-100:

Nvidia: rund 9 % Gewichtung

Apple: etwa 7 %

Microsoft: ca. 6 %

Alphabet: etwa 6 %

Amazon: rund 4 %

Tesla: etwa 4 %

Allein diese wenigen Unternehmen können zusammen bereits über ein Drittel des gesamten Index ausmachen. Für Anleger bedeutet das: Obwohl ein ETF formal in viele verschiedene Unternehmen investiert, hängt ein erheblicher Teil der Performance faktisch von einer kleinen Gruppe großer Technologieunternehmen ab.

Solange diese Konzerne stark wachsen, treibt das den gesamten Index nach oben. Gerät der Technologiesektor jedoch unter Druck, kann sich das schnell auf den gesamten ETF auswirken – selbst wenn viele andere Unternehmen im Index stabil bleiben.

3. Risiko: Bewertungsrisiko durch passives Kapital

Ein weiteres Risiko vieler ETFs entsteht durch die Struktur der Indizes selbst. Die meisten großen Indizes – etwa der MSCI World oder der Nasdaq – sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das bedeutet: Je stärker der Börsenwert eines Unternehmens steigt, desto größer wird automatisch sein Anteil im Index.

Auf den ersten Blick wirkt dieses System logisch. In der Praxis kann es jedoch dazu führen, dass immer mehr Kapital in bereits stark gestiegene Unternehmen fließt. Denn ETFs investieren passiv nach Indexgewichtung und kaufen genau die Aktien, die im Index bereits besonders groß sind.

Dieser Mechanismus kann mehrere Effekte verstärken:

Steigende Bewertungen werden automatisch weiter verstärkt, weil immer mehr ETF-Kapital in dieselben Unternehmen fließt

Große Unternehmen werden immer dominanter im Index, während kleinere Firmen an Bedeutung verlieren

Kapitalströme folgen der Marktdynamik, nicht unbedingt den fundamentalen Unternehmensdaten

Mit dem starken Wachstum passiver Investments hat dieser Effekt in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Laut Daten von Morningstar und BlackRock fließen mittlerweile mehr als die Hälfte der neuen Gelder an den Aktienmärkten in passive Produkte wie ETFs.

Für Anleger bedeutet das: Wenn große Unternehmen stark steigen, profitieren ETFs zunächst überproportional davon. Kommt es jedoch zu einer Korrektur bei diesen hoch bewerteten Aktien, kann sich der Effekt in die andere Richtung drehen – und sich ebenfalls auf einen großen Teil des Index auswirken.

Gerade deshalb sprechen einige Marktbeobachter inzwischen von einem Bewertungsrisiko passiver Indizes, bei dem Kapital automatisch in die größten und oft bereits teuersten Unternehmen gelenkt wird.

Warum viele Investoren ETFs mit Festzinsanlagen kombinieren

Viele Anleger setzen beim Vermögensaufbau ausschließlich auf Aktien oder ETFs. Dadurch entsteht jedoch häufig eine starke Abhängigkeit von den Entwicklungen an den globalen Börsen. Eine zusätzliche Anlageklasse kann helfen, dieses Risiko zu reduzieren und gleichzeitig stabilere Ertragsquellen im Portfolio aufzubauen.

Genau hier kommen alternative Festzinsanlagen ins Spiel. Dabei stellen Anleger Kapital für reale Finanzierungen zur Verfügung – etwa für Unternehmenskredite, Konsumentenkredite, landwirtschaftliche Projekte oder immobilienbesicherte Darlehen. Im Gegenzug erhalten sie vertraglich festgelegte Zinsen über eine definierte Laufzeit.

Der entscheidende Unterschied zu Aktien oder ETFs: Der Ertrag entsteht nicht durch steigende Kurse, sondern durch regelmäßige Zinszahlungen der Kreditnehmer. Dadurch entsteht ein stabiler Cashflow, der deutlich weniger von kurzfristigen Börsenbewegungen abhängig ist.

Für viele Investoren ergeben sich daraus mehrere Vorteile:

Neue Assetklasse im Portfolio: Festzinsanlagen erweitern klassische ETF- oder Aktienportfolios um eine zusätzliche Einkommensquelle.

Attraktive Renditen: Je nach Segment sind Zinssätze von etwa 8 bis 12 % pro Jahr möglich.

Regelmäßiger Cashflow: Zinszahlungen erfolgen häufig monatlich oder sogar täglich.

Planbare Erträge: Laufzeiten und Zinssätze sind meist bereits zu Beginn der Investition klar festgelegt.

Diversifikation: Die Rendite hängt nicht von Börsenkursen, sondern von Kreditverträgen und realen Finanzierungen ab.

Gerade deshalb nutzen viele Einkommensinvestoren Festzinsanlagen als ergänzenden Baustein, um ihr Portfolio breiter aufzustellen. Während ETFs langfristiges Wachstum liefern können, sorgen festverzinsliche Investments für laufende Erträge und einen stabileren Cashflow. Eine Orientierung bietet der Vergleich der sieben besten EU-regulierten Festzinsplattformen, der Rendite, Regulierung und Sicherheitsmechanismen gegenüberstellt.

Fazit: Diversifikation bedeutet mehr als nur ETFs

ETFs bleiben eine wichtige Grundlage für den langfristigen Vermögensaufbau. Gleichzeitig zeigt ein genauer Blick auf viele Indizes, dass auch breit gestreute ETF-Portfolios Konzentrationsrisiken enthalten können – etwa durch starke US-Gewichtung, die Dominanz einzelner Mega-Konzerne oder die Struktur marktkapitalisierter Indizes.

Gerade deshalb setzen viele Investoren zunehmend auf eine breitere Diversifikation über mehrere Anlageklassen. Festzinsanlagen können dabei eine sinnvolle Ergänzung sein: Sie liefern planbare Zinszahlungen und einen regelmäßigen Cashflow, während ETFs weiterhin für langfristiges Wachstum im Portfolio sorgen.