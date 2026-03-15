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    Iran meldet mehr als 500 Festnahmen im Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Über 500 Festnahmen wegen Krieg und Sicherheit
    • Etwa Hälfte wichtige Fälle inklusive Sender TV
    • Militärzensur verhängt Aufnahmen bedrohen Staat
    Iran meldet mehr als 500 Festnahmen im Krieg
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Sicherheitsapparat hat im Zusammenhang mit dem Krieg mehr als 500 Menschen festgenommen. Bei etwa der Hälfte habe es sich um "wichtige Fälle" gehandelt, sagte der Kommandeur der iranischen Ordnungskräfte, Ahmad-Resa Radan, in einem Video der Nachrichtenagentur Fars. Dazu gehörten seinen Worten nach auch Personen, die Informationen an den Exilsender "Iran International" weitergaben. Festgenommen wurden zudem Menschen, die Aufnahmen von bei Angriffen getroffenen Orten anfertigten. Der Iran hat im Krieg eine Militärzensur verhängt. Aufnahmen sensibler Anlagen und von Schäden können der Justiz zufolge gegen die staatliche Sicherheit verstoßen. Es drohen harte Strafen./arb/DP/zb





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    dpa-AFX
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