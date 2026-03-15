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    Iran

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    700 ballistische Raketen seit Kriegsbeginn abgefeuert

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet 700 Raketeneinsätze gegen Ziele im
    • Starts von rund 3600 Kamikazedrohnen vermeldet
    • Viele Raketen aus Altbeständen neue noch nicht
    Iran - 700 ballistische Raketen seit Kriegsbeginn abgefeuert
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Luftstreitkräfte haben eigenen Angaben zufolge seit Kriegsbeginn 700 Raketen auf Ziele in Israel und US-Stützpunkte der Golfregion gefeuert. Daneben seien rund 3.600 Kampfdrohnen für den Kamikazeeinsatz gestartet worden, berichteten die iranischen Onlineportale "Tabnak" und "Avash" unter Berufung auf einen Militärsprecher der Revolutionsgarden. General Ali Mohammed Naini, Sprecher der Revolutionsgarden, hatte dem iranischen Staatsfernsehen am Sonntag ein Interview gegeben. Auch die Nachrichtenagentur Fars, die der Elitestreitmacht nahesteht, zitierte daraus. Naini sagte demnach, dass viele der abgefeuerten Raketen aus alten Beständen stammten. Viele der ballistischen Raketen aus neuer Produktion seien noch nicht zum Einsatz gekommen, sagte der Sprecher./arb/DP/zb





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    Iran 700 ballistische Raketen seit Kriegsbeginn abgefeuert Irans Luftstreitkräfte haben eigenen Angaben zufolge seit Kriegsbeginn 700 Raketen auf Ziele in Israel und US-Stützpunkte der Golfregion gefeuert. Daneben seien rund 3.600 Kampfdrohnen für den Kamikazeeinsatz gestartet worden, berichteten die …
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