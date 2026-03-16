3 erneuerbare Energieaktien im Kurs-Rausch - Nordex, Vestas und RE Royalties Wie verwandelt man Wind in Geld? Geht das überhaupt? Wenn man sich die aktuelle Dynamik an den Märkten ansieht, scheint die Antwort ein klares Ja zu sein. Während die Welt über Klimaziele debattiert, schaffen einige Unternehmen Fakten, die …



