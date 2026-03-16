Die Rohstoff-Wette 2026: Warum Desert Gold Barrick Mining die Show stehlen könnte und K+S vom Iran-Krieg profitiert Der Goldmarkt befindet sich im Frühjahr 2026 in einer Phase extremer Spannungen, die für Gänsehaut auf den Handelsterminals sorgt. Während der Goldpreis nach seinem spektakulären Allzeithoch von über 5.400 USD pro Feinunze im Januar eine volatile …



