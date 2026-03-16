Übernahmekandidat BioNTech? Was läuft bei CHAR Technologies und Steyr Motors?
Eine Clean-Tech-Wachstumsstory mit Übernahmefantasie gibt es derzeit für nur rund 35 Mio. CAD. CHAR Technologies profitiert mit seiner Technologie von den steigenden Preisen für Öl und Gas. Steigt die Aktie nicht, könnte ein Partner zuschlagen. Ist …
Foto: esg-aktien.de
Eine Clean-Tech-Wachstumsstory mit Übernahmefantasie gibt es derzeit für nur rund 35 Mio. CAD. CHAR Technologies profitiert mit seiner Technologie von den steigenden Preisen für Öl und Gas. Steigt die Aktie nicht, könnte ein Partner zuschlagen. Ist BioNTech ein Übernahmekandidat? Bis zur vergangenen Woche hätte man dies wohl klar mit Nein beantwortet. Doch seit der Ankündigung, dass sich die Gründer verabschieden, scheint alles möglich. Und noch etwas spricht dafür. Um nicht von einem großen Rüstungskonzern geschluckt zu werden, will Steyr Motors kräftig wachsen – organisch und durch Übernahmen. Analysten trauen dem Unternehmen eine Umsatzverdoppelung zu und raten zum Kauf der Aktie.
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