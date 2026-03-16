Übernahmekandidat BioNTech? Was läuft bei CHAR Technologies und Steyr Motors? Eine Clean-Tech-Wachstumsstory mit Übernahmefantasie gibt es derzeit für nur rund 35 Mio. CAD. CHAR Technologies profitiert mit seiner Technologie von den steigenden Preisen für Öl und Gas. Steigt die Aktie nicht, könnte ein Partner zuschlagen. Ist …



