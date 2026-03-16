Spanien investiert über 400 Mio. EUR in kritische Rohstoffe! Deutsche Rohstoff, Group Eleven Resources, Standard Lithium Aktie Spanien geht beim Thema kritische Rohstoffe in die Offensive und stellt dafür 414 Mio. EUR an öffentlichen Mitteln bereit. Der Aktionsplan bis 2030 umfasst 34 Maßnahmen und soll Exploration, Recycling, Förderung und Aufbereitung strategisch …



