SPD und CDU besiegeln Koalition in Brandenburg

POTSDAM (dpa-AFX) - Gut zwei Monate nach dem Bruch der SPD/BSW-Koalition in Brandenburg wollen SPD und CDU ihr neues Bündnis besiegeln. Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke und der CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann unterschreiben am Montag (11.00 Uhr) im Landtag in Potsdam den Koalitionsvertrag. Damit kann Rot-Schwarz loslegen.

Am Mittwoch sollen die neuen Minister vereidigt werden, am Donnerstag steht eine Regierungserklärung von Woidke im Landtag an. Er wird Deutschlands dienstältester Ministerpräsident, wenn Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg abgetreten ist.