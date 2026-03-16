Mietwagen zu Ostern teurer - in Österreich billiger
- Mietwagen in D über Ostern im Schnitt +12% vs25
- Deutschland Platz 2 hinter USA Preise fast +25
- Österreich am günstigsten Mietwagen knapp halb
KÖLN (dpa-AFX) - Mietwagen werden über die Osterferien in Deutschland deutlich teurer sein als vor einem Jahr. Nach einer Auswertung des Portals billiger-mietwagen.de summiert sich die durchschnittliche Preiserhöhung im Vergleich zu Ostern 2025 auf über zwölf Prozent. In dem Vergleich der Preisentwicklung für Mietwagen in 15 Ländern lag Deutschland auf Rang zwei hinter den USA, wo die Mietwagenpreise der Auswertung zufolge im Vergleich um fast ein Viertel zulegten.
Ostern fällt in diesem Jahr auf das erste Aprilwochenende. Das Kölner Unternehmen verglich die Tagespreise - bei angenommener Mietdauer von zwei Wochen - für kleine Fahrzeuge bis zur Kompaktklasse in den 15 meistgebuchten Ländern. In elf dieser Länder werden Mietautos in diesem April demnach sogar preiswerter sein als vor einem Jahr, an der Spitze Österreich; dort kosten Mietwagen laut billiger-mietwagen.de nur etwas mehr als halb so viel wie über Ostern 2025.
Kräftige Preisrückgänge gibt es demnach auch in Kanada, Großbritannien, Irland, Griechenland und Frankreich. Grundlage der Auswertung waren rund 11 Millionen Angebote./cho/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 62,90 auf Lang & Schwarz (15. März 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um -4,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 1,94 Mrd..
Sixt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +28,07 %/+95,24 % bedeutet.
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Der US Gebrauchtwagenpreisindex ist auch im Februar weiter gestiegen und der US Dollar gewinnt weiter an Wert. MM Entwicklungen, welche Sixt für Q1/26 entgegen kommen.
Ich habe jetzt wieder meine Vorzüge gegen Stämme eingetauscht.