Mietwagen zu Ostern teurer - in Österreich billiger

















Das dürfte eng mit der Frage zusammenhängen, warum die Stämme überhaupt teurer als die Vorzüge sind - das Stimmrecht ist angesichts der Besitzverhältnisse fast wertlos. Es kann daher eigentlich nur mit der Indexzugehörigkeit zusammenhängen. An diese wiederum sind manche Fondsgesellschaften, Pensionskassen etc. gebunden, einige dürfen nur Aktien mit Indexzugehörigkeit kaufen.





Wenn sich nun also der Spread schließt, bedeutet das daher wahrscheinlich, dass institutionelle Anleger stärker abgebaut haben als nicht-institutionelle. Das könnte mit übergeordneter, Skepsis bezüglich des US-amerikanischen Markts und der dortigen Wirtschaftspolitik zusammenhängen. Insbesondere wissen alle, dass die Q4-Umsätze noch durch den US-Shutdown im Oktober belastet sein werden, weshalb Sixts Jahreszahlen etwas gedämpft ausfallen werden. Diese Erwartungen werden gerade von Instis eingepreist.





Drehen könnte sich das ganze im Hinblick auf die Erwartung an die Q1/26-Zahlen, also nach Bekanntgabe der gedämpften Jahreszahlen (ich erwarte knapp 400 Mio EBT). Im Q1 dürfte das lange Winterwetter, das den ÖPNV an seine Grenzen gebracht hat, in Kombination mit diversen ÖPNV-Streiks, die Mietwagennachfrage ggü. Vorjahr gesteigert haben. Zudem war das Q1/25 nicht gut. Dementsprechend dürfte die Verbesserung hier umso deutlicher ausfallen.





Ich für meinen Teil bleibe allerdings in die Vorzüge investiert. Zwar ist die Dividende hier nur 2 Cent höher, in Kombination mit dem niedrigeren Aktienkurs eergibt sich aber eine deutlich höhere Dividendenrendite - gerade für Langfristanleger interesant. Hier schließt sich dann auch der Kreis, denn diese Langfristanleger, die überwiegend in die VZ investieren, interessieren sich weniger stark dafür, dass das Q4 jetzt wegen des Shutdowns etwas schwächer gewesen sein wird, aber stärker für die längerfristige Perspektive: Flottengröße, Umsatzentwicklung, bereinigte Margen. Und da siehts doch sehr gut aus für Sixt!







