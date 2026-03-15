Kakao zeigt volatile Woche – saisonale Unterstützung bleibt bestehen

Der Kakao-Future an der ICE US entwickelte sich in der vergangenen Woche dynamisch und schloss mit einem Plus von 2,14 % bei 3.298 US-Dollar pro Tonne. Im Wochenverlauf konnte der Markt zeitweise bis auf rund 3.480 US-Dollar ansteigen, gab jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab und beendete die Woche unterhalb dieses Niveaus.



Fundamental bleibt das Umfeld gemischt. Einerseits wirken weiterhin wetterbedingte Hoffnungen auf eine bessere Ernte in Westafrika sowie steigende Lagerbestände belastend. Andererseits sorgen geopolitische Risiken und höhere Transportkosten für eine gewisse Unterstützung auf der Preisseite. Insgesamt ergibt sich daraus ein unruhiges Marktbild mit kurzfristig wechselnden Impulsen.



Die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer deutet ebenfalls auf Vorsicht hin. Das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt weiter aufgebaut und hält nun knapp 21.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Diese Entwicklung signalisiert, dass größere Marktteilnehmer aktuell eher auf fallende Preise setzen und der Markt anfällig für weitere Schwankungen bleibt.



Saisonal betrachtet zeigt sich jedoch weiterhin ein eher konstruktives Bild. Historisch tendiert der Kakao-Future häufig dazu, bis Ende März eine positive Entwicklung aufzuweisen. Dieses saisonale Muster kann kurzfristig stabilisierend wirken und die Wahrscheinlichkeit für erneute Aufwärtsbewegungen erhöhen.



Fazit:



Der Kakao-Future bleibt in einer Phase erhöhter Volatilität, konnte zuletzt aber moderat zulegen. Trotz zunehmender Short-Positionierung spricht die positive Saisonalität dafür, dass der Markt kurzfristig weiter Unterstützung finden könnte. Entscheidend bleibt, ob die Nachfrageimpulse ausreichen, um den bestehenden Verkaufsdruck nachhaltig zu neutralisieren.

