Mais bleibt strukturell stark unterstützt – Spekulative Long-Positionierung treibt Markt

Der Mais-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Handelswoche erneut Stärke. Der Kontrakt legte um 3,03 % zu und schloss bei 467 US-Cents. Damit setzt sich die positive Entwicklung der letzten Wochen fort. Die Kursgewinne wurden dabei insbesondere durch eine deutlich bullischere Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer unterstützt.



Die aktuellen COT-Daten zeigen einen massiven Aufbau der Long-Positionen durch das Managed Money. Die Netto-Long-Positionen stiegen auf rund 257.781 Kontrakte und erreichten damit ein sehr hohes Niveau. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Zuversicht der spekulativen Investoren in eine weiter steigende Preisentwicklung und wirkt kurzfristig stabilisierend auf den Markt.



Auch saisonal präsentiert sich das Umfeld weiterhin konstruktiv. Historisch weist der Mais-Future häufig bis in den Frühsommer hinein eine positive Tendenz auf. Diese saisonale Stärke erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufwärtsbewegung zunächst weiter Bestand haben könnte, sofern keine überraschenden fundamentalen Belastungsfaktoren auftreten.



Fazit:



Der Mais-Future konnte seine Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fortsetzen und profitiert aktuell von einer sehr bullischen spekulativen Positionierung. In Kombination mit einem starken saisonalen Muster bleibt das kurzfristige Marktumfeld positiv, sodass weitere Kursanstiege bis in die Sommermonate hinein möglich erscheinen.

