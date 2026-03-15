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    Carsten Stork

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    Henry-Hub-Gas unter Druck – Short-Positionierung bleibt extrem hoch

    Der Henry-Hub-Erdgas-Future zeigte sich in der vergangenen Handelswoche schwächer und schloss mit einem Minus von 1,54 % bei 3,132 US-Dollar. Damit setzte sich die volatile Seitwärtsbewegung fort, die derzeit stark von kurzfristigen Nachfrage- und …

    Carsten Stork - Henry-Hub-Gas unter Druck – Short-Positionierung bleibt extrem hoch
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Henry-Hub-Erdgas-Future zeigte sich in der vergangenen Handelswoche schwächer und schloss mit einem Minus von 1,54 % bei 3,132 US-Dollar. Damit setzte sich die volatile Seitwärtsbewegung fort, die derzeit stark von kurzfristigen Nachfrage- und Wettererwartungen geprägt ist.

    Fundamental bleibt das Bild gemischt. Einerseits sorgt die geopolitische Lage weiterhin für erhöhte Unsicherheit an den globalen Energiemärkten, andererseits dämpfen mildere Temperaturprognosen in den USA aktuell die Heiznachfrage und damit den kurzfristigen Preisdruck nach oben. Gleichzeitig bewegt sich die US-Gasproduktion weiterhin auf hohem Niveau, was ebenfalls stabilisierend auf das Angebot wirkt.

    Besonders auffällig bleibt die Positionierung der Marktteilnehmer. Das Managed Money hält weiterhin eine sehr hohe Netto-Short-Position von knapp 187.000 Kontrakten. Diese ausgeprägte Skepsis macht den Markt anfällig für abrupte Gegenbewegungen. Sollte sich das fundamentale Umfeld kurzfristig verändern, besteht jederzeit das Risiko eines deutlichen Short-Squeeze.

    Aus saisonaler Sicht spricht das Muster jedoch eher für steigende Preise in den kommenden Monaten. Historisch tendiert der Henry-Hub-Future dazu, bis in den Frühsommer hinein anzuziehen. Hintergrund ist die Vorbereitung auf die Sommernachfrage im Stromsektor, insbesondere durch den zunehmenden Einsatz von Klimaanlagen sowie die notwendige Auffüllung der Lagerbestände im Vorfeld.

    Fazit:

    Kurzfristig bleibt der US-Erdgasmarkt von Wetterdaten, Produktionsentwicklung und geopolitischen Faktoren geprägt. Gleichzeitig sorgt die extreme Short-Positionierung für ein erhöhtes Überraschungspotenzial auf der Oberseite. Saisonale Muster sprechen tendenziell für eine festere Preisentwicklung in Richtung Sommer.

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