WTI vor psychologischer Schlüsselzone – Nahostkrise treibt Ölpreis weiter an

Der WTI Crude Oil Future setzte seine starke Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort. Der Kontrakt legte um weitere 9,11 % zu und schloss bei 99,31 US-Dollar pro Barrel. Damit nähert sich der Markt erneut der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar, die zunehmend in den Fokus der Marktteilnehmer rückt. Bereits in der Vorwoche war es zu einem massiven Preisanstieg gekommen, sodass sich die Rally zuletzt deutlich beschleunigt hat.



Auslöser dieser dynamischen Entwicklung ist in erster Linie die Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Insbesondere die anhaltenden Spannungen rund um die Straße von Hormus haben zu erheblichen Unsicherheiten über die globale Ölversorgung geführt. Diese Risiken haben den Markt nachhaltig gestützt und eine deutliche Risikoprämie im Preis verankert.



Auch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer hat sich spürbar verändert. Nachdem viele Investoren zuvor auf fallende Ölpreise gesetzt hatten, wurden Short-Positionen zunehmend aufgelöst. Das Managed Money hält nun wieder rund 228.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Dieser Positionsaufbau unterstreicht die deutlich verbesserte Stimmung im Markt und verstärkt die aktuelle Aufwärtsdynamik zusätzlich.



Unterstützend wirkt zudem die saisonale Komponente. Historisch zeigt der Ölpreis häufig bis in die Sommermonate hinein eine eher feste Tendenz. Diese saisonale Stärke kann in Kombination mit den geopolitischen Risiken dazu beitragen, dass die Aufwärtsbewegung zunächst weiter Bestand hat.



Fazit:



Der WTI-Future befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend und nähert sich einer wichtigen psychologischen Preiszone. Die Kombination aus geopolitischer Risikoprämie, steigender spekulativer Long-Positionierung und positiver Saisonalität spricht kurzfristig für ein weiterhin konstruktives Marktumfeld. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 100 US-Dollar könnte die Rally zusätzlich beschleunigen.

