    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    WTI vor psychologischer Schlüsselzone – Nahostkrise treibt Ölpreis weiter an

    Der WTI Crude Oil Future setzte seine starke Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort. Der Kontrakt legte um weitere 9,11 % zu und schloss bei 99,31 US-Dollar pro Barrel. Damit nähert sich der Markt erneut der psychologisch wichtigen Marke von …

    Carsten Stork - WTI vor psychologischer Schlüsselzone – Nahostkrise treibt Ölpreis weiter an
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der WTI Crude Oil Future setzte seine starke Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort. Der Kontrakt legte um weitere 9,11 % zu und schloss bei 99,31 US-Dollar pro Barrel. Damit nähert sich der Markt erneut der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar, die zunehmend in den Fokus der Marktteilnehmer rückt. Bereits in der Vorwoche war es zu einem massiven Preisanstieg gekommen, sodass sich die Rally zuletzt deutlich beschleunigt hat.

    Auslöser dieser dynamischen Entwicklung ist in erster Linie die Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Insbesondere die anhaltenden Spannungen rund um die Straße von Hormus haben zu erheblichen Unsicherheiten über die globale Ölversorgung geführt. Diese Risiken haben den Markt nachhaltig gestützt und eine deutliche Risikoprämie im Preis verankert.

    Auch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer hat sich spürbar verändert. Nachdem viele Investoren zuvor auf fallende Ölpreise gesetzt hatten, wurden Short-Positionen zunehmend aufgelöst. Das Managed Money hält nun wieder rund 228.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Dieser Positionsaufbau unterstreicht die deutlich verbesserte Stimmung im Markt und verstärkt die aktuelle Aufwärtsdynamik zusätzlich.

    Unterstützend wirkt zudem die saisonale Komponente. Historisch zeigt der Ölpreis häufig bis in die Sommermonate hinein eine eher feste Tendenz. Diese saisonale Stärke kann in Kombination mit den geopolitischen Risiken dazu beitragen, dass die Aufwärtsbewegung zunächst weiter Bestand hat.

    Fazit:

    Der WTI-Future befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend und nähert sich einer wichtigen psychologischen Preiszone. Die Kombination aus geopolitischer Risikoprämie, steigender spekulativer Long-Positionierung und positiver Saisonalität spricht kurzfristig für ein weiterhin konstruktives Marktumfeld. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 100 US-Dollar könnte die Rally zusätzlich beschleunigen.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork WTI vor psychologischer Schlüsselzone – Nahostkrise treibt Ölpreis weiter an Der WTI Crude Oil Future setzte seine starke Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort. Der Kontrakt legte um weitere 9,11 % zu und schloss bei 99,31 US-Dollar pro Barrel. Damit nähert sich der Markt erneut der psychologisch wichtigen Marke von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     