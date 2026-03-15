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    Carsten Stork

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    Austral-Dollar unter Druck – geopolitische Risiken bremsen Rally

    Der Austral-Dollar zeigte in der vergangenen Woche eine insgesamt schwächere Entwicklung und verlor auf Wochenbasis rund 0,65 %. Der AUD/USD schloss dabei unter der psychologisch wichtigen Marke von 0,70 bei 0,69815. Besonders auffällig war der …

    Carsten Stork - Austral-Dollar unter Druck – geopolitische Risiken bremsen Rally
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Austral-Dollar zeigte in der vergangenen Woche eine insgesamt schwächere Entwicklung und verlor auf Wochenbasis rund 0,65 %. Der AUD/USD schloss dabei unter der psychologisch wichtigen Marke von 0,70 bei 0,69815. Besonders auffällig war der volatile Wochenverlauf: Zu Beginn der Woche konnte der Wechselkurs noch bis in den Bereich von 0,72 ansteigen, ehe ab der Wochenmitte deutlicher Verkaufsdruck einsetzte.

    Die Bewegung steht vor allem im Zusammenhang mit der zunehmenden Risikoaversion an den globalen Finanzmärkten infolge der geopolitischen Entwicklungen. In solchen Phasen geraten zyklische Währungen wie der Austral-Dollar häufig unter Druck, da Kapital verstärkt in als sicher geltende Anlagen umgeschichtet wird. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt die übergeordnete Entwicklung jedoch positiv: Seit Jahresbeginn liegt der AUD weiterhin mit mehr als 4 % im Plus gegenüber dem US-Dollar.

    Auch aus Positionierungssicht zeigt sich bislang kein grundlegender Stimmungsumschwung. Die aktuellen COT-Daten deuten weiterhin auf eine intakte Long-Struktur hin. Das Managed Money hält nach wie vor über 54.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Zwar liegt dieser Wert unter dem jüngsten Hoch von über 67.000 Kontrakten, signalisiert aber weiterhin eine konstruktive mittelfristige Marktpositionierung.

    Fazit:

    Der Rücksetzer im Austral-Dollar ist vor allem als Reaktion auf die gestiegene geopolitische Unsicherheit zu werten. Solange die strukturelle Positionierung positiv bleibt und die Jahresperformance im Plus liegt, sollte die Bewegung zunächst als Korrektur innerhalb eines übergeordnet stabilen Trends eingeordnet werden. Kurzfristig dürfte der AUD jedoch stark von der globalen Risikostimmung abhängig bleiben.

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