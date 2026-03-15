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    Carsten Stork

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    Zucker erholt sich – Short-Positionierung bleibt extrem hoch

    Der Zucker-Future an der ICE US zeigte in der vergangenen Handelswoche eine freundliche Entwicklung und legte um 1,91 % zu. Der Kontrakt schloss bei 14,37 US-Cent und konnte sich damit deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 14 US-Cent …

    Carsten Stork - Zucker erholt sich – Short-Positionierung bleibt extrem hoch
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Zucker-Future an der ICE US zeigte in der vergangenen Handelswoche eine freundliche Entwicklung und legte um 1,91 % zu. Der Kontrakt schloss bei 14,37 US-Cent und konnte sich damit deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 14 US-Cent etablieren. Noch in der Vorwoche war der Markt zeitweise unter dieses Niveau gerutscht, wodurch die jüngste Aufwärtsbewegung eine gewisse Stabilisierung signalisiert.

    Auffällig bleibt jedoch die extreme Positionierung am Terminmarkt. Das Managed Money hält weiterhin eine sehr große Netto-Short-Position von über 208.000 Kontrakten. Diese strukturelle Ausrichtung spricht dafür, dass der Markt derzeit stark von Angebotserwartungen und fundamentalen Überschussprognosen geprägt ist. Gleichzeitig erhöht eine derart ausgeprägte Short-Positionierung grundsätzlich auch das Risiko kurzfristiger Gegenbewegungen.

    Aus saisonaler Sicht ist die Ausgangslage für Zucker aktuell eher herausfordernd. Historisch tendiert der Markt bis etwa Mitte Juni zu einer schwächeren Entwicklung. Diese saisonale Komponente könnte mögliche Erholungsversuche begrenzen und für weiterhin erhöhte Schwankungen sorgen.

    Fazit:

    Der Zucker-Future konnte sich zuletzt oberhalb der Marke von 14 US-Cent stabilisieren. Dennoch bleibt das Marktbild durch die massive Short-Positionierung spekulativer Marktteilnehmer sowie eine saisonal ungünstige Phase geprägt. Kurzfristige Gegenbewegungen sind möglich, strukturell bleibt das Umfeld jedoch anspruchsvoll.


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