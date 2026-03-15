Weizen behauptet sich nach Rücksetzer – bullisches Umfeld im Grain-Komplex

Der Weizen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Handelswoche eine leicht negative Entwicklung. Der Kontrakt verlor auf Wochenbasis 0,77 % und schloss bei 613,25 US-Cent je Scheffel. Zu Beginn der Woche hatte der Markt noch deutlich fester notiert und zeitweise Kurse oberhalb von 640 US-Cent erreicht, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten und gab im weiteren Verlauf wieder nach.



Trotz der moderaten Wochenverluste bleibt das übergeordnete Umfeld im Grain-Sektor konstruktiv. Die Preisentwicklung bei Mais und Sojabohnen sorgt weiterhin für Unterstützung innerhalb des gesamten Agrarkomplexes. Auch geopolitische Faktoren sowie Bewegungen im Energiesektor spielen eine Rolle und beeinflussen die Risikoprämien in den Getreidemärkten.



Ein Blick auf die Positionierung zeigt, dass das Managed Money zuletzt seine Short-Engagements reduziert hat. Aktuell halten spekulative Marktteilnehmer rund 29.165 Kontrakte auf der Short-Seite. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck im Markt nachgelassen hat, auch wenn weiterhin eine gewisse Skepsis gegenüber der kurzfristigen Preisentwicklung besteht.



Saisonal betrachtet weist der Weizen-Future im Vergleich zu Mais und Sojabohnen derzeit die schwächste Perspektive auf. Historisch zeigt sich in den kommenden Wochen häufig eine eher seitwärtsgerichtete bis leicht negative Tendenz, was die kurzfristige Dynamik begrenzen könnte.



Fazit:



Der Weizen-Future konnte sich nach einem frühen Wochenanstieg nicht auf höherem Niveau stabilisieren und schloss leicht im Minus. Die rückläufige Short-Positionierung spricht für eine gewisse Stabilisierung, während die schwächere saisonale Phase kurzfristig bremsend wirken könnte. Insgesamt bleibt das Umfeld im Grain-Komplex zwar konstruktiv, im Weizen ist die Dynamik jedoch aktuell weniger ausgeprägt.

