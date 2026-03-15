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    Carsten Stork

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    Arabica-Kaffee bleibt unter Druck – starke Brasilien-Ernte belastet Markt

    Der Arabica-Kaffee-Future zeigte sich in der vergangenen Handelswoche erneut schwach und schloss mit einem Minus von 3,04 % bei 285,15 US-Cents. Damit setzt sich die negative Entwicklung seit Jahresbeginn fort, die sich mittlerweile auf einen …

    Carsten Stork - Arabica-Kaffee bleibt unter Druck – starke Brasilien-Ernte belastet Markt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Arabica-Kaffee-Future zeigte sich in der vergangenen Handelswoche erneut schwach und schloss mit einem Minus von 3,04 % bei 285,15 US-Cents. Damit setzt sich die negative Entwicklung seit Jahresbeginn fort, die sich mittlerweile auf einen Rückgang von knapp 20 % summiert.

    Belastet wurde der Markt vor allem durch zunehmende Erwartungen einer sehr starken Kaffeeernte in Brasilien. Neue Prognosen gehen für die Saison 2026 von deutlich steigenden Produktionsmengen aus, nachdem sich die Wetterbedingungen verbessert haben. Diese Perspektive wirkt preisdämpfend und verstärkt die Zurückhaltung vieler Marktteilnehmer.

    Auch auf der Positionierungsseite zeigt sich ein gemischtes Bild. Das Managed Money hat zuletzt seine Long-Positionen wieder leicht aufgebaut und hält aktuell rund 15.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Dies signalisiert eine vorsichtige Stabilisierung der spekulativen Nachfrage, reicht bislang jedoch nicht aus, um den übergeordneten Abwärtstrend nachhaltig zu drehen.

    Saisonal betrachtet ergibt sich für den Kaffeemarkt hingegen ein etwas konstruktiveres Bild. Historisch tendieren die Preise häufig dazu, bis in den späten Frühling hinein Unterstützung zu finden. Sollte sich diese typische Entwicklung bestätigen, könnte sich in den kommenden Wochen eine technische Gegenbewegung aufbauen.

    Fazit:

    Der Kaffee-Future bleibt kurzfristig von Angebotserwartungen und schwacher Jahresperformance geprägt. Gleichzeitig eröffnet die saisonale Struktur die Chance auf eine Stabilisierung oder moderate Erholung in Richtung Frühsommer. Für Trader bleibt der Markt damit interessant, allerdings weiterhin stark von Nachrichten zur brasilianischen Ernte abhängig.


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