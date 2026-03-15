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    Carsten Stork

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    Bitcoin-Future setzt Erholung fort – Wochenschluss klar über 70.000 USD

    Der Bitcoin-Future konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 4,56 % bei 71.495 US-Dollar. Damit setzte sich die Stabilisierung oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar fort. Im …

    Carsten Stork - Bitcoin-Future setzt Erholung fort – Wochenschluss klar über 70.000 USD
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bitcoin-Future konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und schloss mit einem Plus von 4,56 % bei 71.495 US-Dollar. Damit setzte sich die Stabilisierung oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar fort. Im Wochenverlauf zeigte sich dabei ein dynamisches Bild: Am Freitag gelang zwischenzeitlich ein Anstieg über 74.000 US-Dollar, die Gewinne konnten jedoch nicht vollständig verteidigt werden.

    Die Kursentwicklung verdeutlicht weiterhin die aktuell ausgeprägte Konsolidierungsphase im Bereich zwischen rund 70.000 und 74.000 US-Dollar. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und einer insgesamt erhöhten Risikoaversion an den Finanzmärkten präsentiert sich der Bitcoin-Future damit vergleichsweise robust.

    Auch die Positionierungsdaten liefern ein konstruktives Bild. Das Managed Money bleibt weiterhin netto auf der Long-Seite engagiert und hält aktuell etwas mehr als 1.300 Kontrakte. Diese weiterhin positive Struktur deutet darauf hin, dass institutionelle Marktteilnehmer trotz kurzfristiger Schwankungen grundsätzlich an steigenden Kursen festhalten.

    Unter saisonalen Gesichtspunkten spricht ebenfalls einiges für eine Fortsetzung der positiven Tendenz. Historisch zeigt der Bitcoin-Future häufig bis in den Zeitraum Anfang bis Mitte Mai hinein eine freundliche Entwicklung. Vor diesem Hintergrund bleibt die aktuelle Marktphase aus Trading-Perspektive besonders interessant.

    Fazit:

    Der Bitcoin-Future behauptet sich weiterhin oberhalb der wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar und zeigt trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer eine stabile Grundtendenz. Die weiterhin konstruktive Positionierung sowie saisonale Faktoren sprechen dafür, dass in den kommenden Wochen weitere Aufwärtsimpulse möglich bleiben.


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