TTF-Gas stabilisiert sich auf hohem Niveau – Volatilität bleibt erhöht

Der TTF-Erdgas-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine spürbare Konsolidierung nach dem extremen Preisanstieg in der Vorwoche. Der Kontrakt verlor auf Wochenbasis 3,68 % und schloss bei 50,605 Euro pro Megawattstunde. Trotz dieses moderaten Rückgangs blieb die Marktbewegung von hoher Volatilität geprägt. Die Handelsspanne lag im Wochenverlauf zeitweise bei über 10 %, in einzelnen Phasen sogar deutlich darüber.



Hintergrund der weiterhin nervösen Preisentwicklung ist vor allem die angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten. Die Unsicherheit über mögliche Unterbrechungen von LNG-Lieferketten und steigende Transport- sowie Versicherungskosten sorgt weiterhin für eine erhöhte Risikoprämie im europäischen Gasmarkt.



Gleichzeitig zeigt sich nach der starken Rally eine Phase der Neuorientierung. Marktteilnehmer wägen aktuell ab, in welchem Ausmaß sich die Versorgungslage tatsächlich verschlechtern könnte und wie schnell alternative Lieferströme aufgebaut werden können. Dies führt kurzfristig zu Richtungswechseln und erhöhten Preisschwankungen.



Fazit:



Nach der außergewöhnlichen Aufwärtsbewegung in der Vorwoche befindet sich der TTF-Gasmarkt aktuell in einer Konsolidierungsphase auf weiterhin erhöhtem Preisniveau. Die hohe geopolitische Unsicherheit spricht dafür, dass die Volatilität auch in den kommenden Wochen hoch bleiben dürfte. Solange keine klare Entspannung bei den globalen LNG-Lieferketten erkennbar ist, bleibt der Markt anfällig für abrupte Preisausschläge.

