    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Carsten Stork

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold korrigiert nach Rally – geopolitische Risiken bleiben der Treiber

    Der Goldfuture zeigte sich in der vergangenen Handelswoche erneut schwach und verlor auf Wochenbasis 3,05 %. Damit setzte sich die Korrektur bereits zum zweiten Mal in Folge fort. Der Kontrakt schloss bei 5.023,1 US-Dollar je Unze und damit nahezu …

    Carsten Stork - Gold korrigiert nach Rally – geopolitische Risiken bleiben der Treiber
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Goldfuture zeigte sich in der vergangenen Handelswoche erneut schwach und verlor auf Wochenbasis 3,05 %. Damit setzte sich die Korrektur bereits zum zweiten Mal in Folge fort. Der Kontrakt schloss bei 5.023,1 US-Dollar je Unze und damit nahezu auf dem Wochentief.

    Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor allem vor dem Hintergrund deutlich gestiegener geopolitischer Risiken im Nahen Osten. Trotz der Eskalation konnte Gold daraus kurzfristig keinen nachhaltigen Aufwärtsimpuls generieren. Ein möglicher Grund liegt darin, dass ein Großteil der geopolitischen Risikoprämie bereits im vorangegangenen starken Preisanstieg eingepreist worden war.

    Auch die Positionierungsdaten liefern aktuell keine klar bullischen Signale. Das Managed Money hält weiterhin eine sehr hohe Netto-Long-Position von über 160.000 Kontrakten. Zwar wurde diese in den vergangenen Wochen leicht reduziert, insgesamt bleibt die Marktstruktur jedoch relativ überladen und damit anfällig für weitere technische Korrekturen.

    Saisonal spricht das Umfeld derzeit ebenfalls eher gegen steigende Notierungen. Historisch zeigt Gold in der Phase bis in den Frühsommer hinein häufig eine schwächere Tendenz, bevor sich im weiteren Jahresverlauf neue Aufwärtsdynamik entwickeln kann.

    Fazit:

    Der Rückgang des Goldfutures trotz zunehmender geopolitischer Spannungen unterstreicht, dass kurzfristig technische Faktoren und Positionierungsdynamiken dominieren. Die hohe Long-Positionierung und die saisonal schwächere Phase könnten den Markt zunächst weiter anfällig für Rücksetzer machen, auch wenn das übergeordnete strukturelle Umfeld für Gold grundsätzlich intakt bleibt.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Gold korrigiert nach Rally – geopolitische Risiken bleiben der Treiber Der Goldfuture zeigte sich in der vergangenen Handelswoche erneut schwach und verlor auf Wochenbasis 3,05 %. Damit setzte sich die Korrektur bereits zum zweiten Mal in Folge fort. Der Kontrakt schloss bei 5.023,1 US-Dollar je Unze und damit nahezu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     