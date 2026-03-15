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    Carsten Stork

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    Baumwolle mit stabiler Aufwärtsbewegung – Futures legen 2,6 % zu

    Der Baumwolle-Future, gehandelt an der ICE US, konnte in der vergangenen Handelswoche weiter zulegen und schloss mit einem Wochenplus von 2,57 % bei 65,85 US-Cents. Die Preise entwickelten sich dabei über weite Strecken der Woche konstruktiv und …

    Carsten Stork - Baumwolle mit stabiler Aufwärtsbewegung – Futures legen 2,6 % zu
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Baumwolle-Future, gehandelt an der ICE US, konnte in der vergangenen Handelswoche weiter zulegen und schloss mit einem Wochenplus von 2,57 % bei 65,85 US-Cents. Die Preise entwickelten sich dabei über weite Strecken der Woche konstruktiv und stiegen zeitweise sogar über die Marke von 66 US-Cents, bevor zum Wochenschluss leichte Gewinnmitnahmen einsetzten.

    Die Aufwärtsbewegung wurde von einer spürbaren Veränderung in der Positionierung begleitet. Laut aktuellen CFTC-Daten hat das Managed Money seine Netto-Short-Positionen erneut reduziert und hält nun nur noch etwas mehr als 21.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt im Oktober des vergangenen Jahres lag diese Positionierung noch bei über 62.600 Kontrakten. Der deutliche Abbau dieser Short-Bestände signalisiert eine strukturelle Entspannung auf der Angebots- und Erwartungsseite und wirkt unterstützend für die Preisentwicklung.

    Auch im Wochenverlauf zeigte sich, dass der Markt zunehmend sensibel auf Kapitalflüsse und Veränderungen in der spekulativen Positionierung reagiert. Der kontinuierliche Rückgang der Netto-Short-Positionen deutet darauf hin, dass sich ein Teil der Marktteilnehmer schrittweise aus zuvor aufgebauten Absicherungs- oder Spekulationspositionen zurückzieht. Diese Entwicklung kann kurzfristig zu weiteren stabilen oder sogar festeren Kursen beitragen, solange keine neuen fundamentalen Belastungsfaktoren auftreten.

    Fazit:

    Der Baumwolle-Future präsentierte sich in der vergangenen Woche in einer stabilen technischen Verfassung und profitierte von einem anhaltenden Abbau spekulativer Short-Positionen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte der Markt auch in den kommenden Wochen unterstützt bleiben, wenngleich kurzfristige Konsolidierungen nach der jüngsten Aufwärtsbewegung jederzeit möglich sind.


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    Carsten Stork Baumwolle mit stabiler Aufwärtsbewegung – Futures legen 2,6 % zu Der Baumwolle-Future, gehandelt an der ICE US, konnte in der vergangenen Handelswoche weiter zulegen und schloss mit einem Wochenplus von 2,57 % bei 65,85 US-Cents. Die Preise entwickelten sich dabei über weite Strecken der Woche konstruktiv und …
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