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    Carsten Stork

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    CO₂-Zertifikate unter Druck – EU ETS rutscht unter 70 Euro

    Die Preise für CO₂-Emissionsrechte im europäischen Emissionshandelssystem (EU ETS) standen in der vergangenen Woche unter spürbarem Druck. Auf Wochenbasis verlor der Markt 1,43 % und schloss mit 69,08 Euro wieder unter der psychologisch wichtigen …

    Carsten Stork - CO₂-Zertifikate unter Druck – EU ETS rutscht unter 70 Euro
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die Preise für CO₂-Emissionsrechte im europäischen Emissionshandelssystem (EU ETS) standen in der vergangenen Woche unter spürbarem Druck. Auf Wochenbasis verlor der Markt 1,43 % und schloss mit 69,08 Euro wieder unter der psychologisch wichtigen Marke von 70 Euro. Zwischenzeitlich fiel der Preis sogar bis in den Bereich von knapp 67 Euro, bevor sich zum Wochenschluss eine leichte Stabilisierung einstellte.

    Damit setzt sich die Phase erhöhter Unsicherheit fort, die bereits in den vergangenen Wochen für deutliche Schwankungen gesorgt hatte. Ein wesentlicher Einflussfaktor bleibt die politische Debatte über die zukünftige Ausgestaltung des Emissionshandelssystems. Während einzelne Mitgliedstaaten angesichts hoher Energiepreise und wachsender Wettbewerbsrisiken eine stärkere Flexibilisierung fordern, warnen andere Länder vor einer Verwässerung des ETS und pochen auf dessen Rolle als zentrales Instrument der europäischen Klimapolitik.

    Diese gegensätzlichen Positionen sorgen für ein fragiles Marktumfeld, in dem kurzfristige Preisbewegungen zunehmend von politischen Signalen und Erwartungen an mögliche Reformen bestimmt werden. Strukturell bleibt das System jedoch intakt: Der langfristige Verknappungspfad der Zertifikate sowie die steigenden regulatorischen Anforderungen sprechen weiterhin für ein anspruchsvolles Marktumfeld.

    Fazit:

    Der Rückfall unter die Marke von 70 Euro signalisiert kurzfristig eine schwächere Marktverfassung. Solange die politischen Fronten im EU ETS ungeklärt bleiben, dürfte die Volatilität erhöht bleiben. Mittel- bis langfristig bleibt der strukturelle Preismechanismus des Systems jedoch bestehen, sodass Rücksetzer weiterhin aufmerksam beobachtet werden sollten.



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